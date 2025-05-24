健康你我他／春酒、尾牙改成吃到飽 避開長官關愛的眼神

上班工作的單位有好幾層長官，每到年底或年初時，長官為了犒賞下屬一年來的辛勞，大都會請吃尾牙或喝春酒，我們也不好意思拒絕，經常動輒二、三十人齊聚用餐，相當熱鬧。

長官為了談話交流「搏感情」方便，原來都採圓桌合菜方式，大家面對面用餐，但我們並不喜歡「吃飯還要看長官臉色」的尷尬，既不自然又不好意思大快朵頤，長官可能也意識到這個環節，後來就改採自助餐吃到飽方式，讓我們輕鬆不少，皆大歡喜。

找談得來的同事，挑自己喜歡的位置，夾自己喜歡吃的菜肴，看個人的心情、胃口和喜好，斟酌用餐的分量。

長官出錢請客，又能避開長官關愛的眼神，這是我們樂於吃到飽的原因。

業者為了招攬消費者，爭相提供五花八門的佳肴、甜點、水果及飲料。

若想從頭到尾吃一輪，恐怕會撐破肚皮，增加腸胃的負擔，許多人則是專挑高貴的餐點猛吃，就怕吃了虧，用餐習慣也能彰顯人生百態，令人啼笑皆非。

我本來就很少外食，習慣自己烹煮，中午也是帶便當，以清爽不油膩為主，因此到吃到飽餐廳，也盡量挑清爽的菜肴或蔬果，香噴噴的肉類淺嘗即止，而且避免過量「硬撐」。

值得一提的是，各餐廳準備的甜點都非常用心，我也樂於慢慢品嘗，享受幸福甜滋味，作為美好用餐的ending。