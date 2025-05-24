聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／春酒、尾牙改成吃到飽 避開長官關愛的眼神

聯合報／ 文／紀昭秀（北市中正）
到吃到飽餐廳，盡量挑清爽的菜肴或蔬果，也樂於品嘗甜點。圖／紀昭秀提供
到吃到飽餐廳，盡量挑清爽的菜肴或蔬果，也樂於品嘗甜點。圖／紀昭秀提供

上班工作的單位有好幾層長官，每到年底或年初時，長官為了犒賞下屬一年來的辛勞，大都會請吃尾牙或喝春酒，我們也不好意思拒絕，經常動輒二、三十人齊聚用餐，相當熱鬧。

長官為了談話交流「搏感情」方便，原來都採圓桌合菜方式，大家面對面用餐，但我們並不喜歡「吃飯還要看長官臉色」的尷尬，既不自然又不好意思大快朵頤，長官可能也意識到這個環節，後來就改採自助餐吃到飽方式，讓我們輕鬆不少，皆大歡喜。

找談得來的同事，挑自己喜歡的位置，夾自己喜歡吃的菜肴，看個人的心情、胃口和喜好，斟酌用餐的分量。

長官出錢請客，又能避開長官關愛的眼神，這是我們樂於吃到飽的原因。

業者為了招攬消費者，爭相提供五花八門的佳肴、甜點、水果及飲料。

若想從頭到尾吃一輪，恐怕會撐破肚皮，增加腸胃的負擔，許多人則是專挑高貴的餐點猛吃，就怕吃了虧，用餐習慣也能彰顯人生百態，令人啼笑皆非。

我本來就很少外食，習慣自己烹煮，中午也是帶便當，以清爽不油膩為主，因此到吃到飽餐廳，也盡量挑清爽的菜肴或蔬果，香噴噴的肉類淺嘗即止，而且避免過量「硬撐」。

值得一提的是，各餐廳準備的甜點都非常用心，我也樂於慢慢品嘗，享受幸福甜滋味，作為美好用餐的ending。

春酒 尾牙

延伸閱讀

她買自助餐夾5樣185元嚇傻 內行曝「地雷」：我不敢夾

許瑋甯爆懷孕早洩端倪 曬兩道料理口味網一看：懂了

年輕妹子穿得少... 台中某醫院春酒訊息惹議 醫院回應了

醉後與公公床戰！人妻崩潰「對老公、婆婆愧疚」…網驚吐：都是一家人

相關新聞

影／基隆港600秒煙火秀照夜空 郵輪伴美景上萬人驚呼

日本Japanet集團包下亞洲最大郵輪「地中海榮耀號」郵輪，今晚8時盛大歡迎600秒煙火秀，照亮基隆港夜空，晚間海洋廣場...

桃園5場大師講座 周杰倫、五月天專輯推手來開講

桃園市中原文創園區舉辦「源源不絕」2025創意畢業季，匯集8所學校、203位學生，展出以設計、藝術、數位媒體應用等創造力...

日本全齡牛肉 台灣開放進口

衛福部食藥署五月廿二日公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消卅個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉...

台鐵啟動「護車專案」 可強制施暴者下車

台鐵員工遭旅客攻擊事件頻傳，引發社會關注，台鐵總經理馮輝昇表示，將與警方協調兩大措施，包括即刻啟動「護車專案」提高見警率...

健康你我他／春酒、尾牙改成吃到飽 避開長官關愛的眼神

上班工作的單位有好幾層長官，每到年底或年初時，長官為了犒賞下屬一年來的辛勞，大都會請吃尾牙或喝春酒， 我們也不好意思拒絕，...

非聽不可／與心腎共舞，用藥大小事

與心腎共舞，用藥大小事 破解腎臟病的迷思 主講：台大醫院藥劑部藥師張耀瑋 台大醫院腎臟內科醫師高廷瑄 時間：5月27日(二)下午2時至4時 地點：台大醫院兒童醫療大樓B1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。