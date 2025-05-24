愛肝達人站／醫師，想辦法讓我老公安靜一點！

診間，一位義工帶著老公來。

老公一進門就滔滔不絕講個不停。

老婆：「醫師想個方法，讓他安靜一點，好嗎？我快受不了了。」

去年，這位義工的老公車禍腦部外傷，開了刀。

開刀前，他平日守口如瓶，難得說一句話！

想不到開完刀好像吃錯藥，整天滔滔不絕，說個不停好像變了另一個人！

晚上半夜也不睡覺，一直說個不停，不該說的也說出來！

老公：「我都說一些你喜歡聽的話，你不喜歡嗎？」

這種症狀醫學上稱為「前額症候群」，通常是大腦前額受傷時常有的症狀，控制語言的區域被破壞了。

孔子說：「聽其言觀其行。」從醫學上講有更深層的意義，除了要觀察他是否言行一致外，要了解他為什麼說這句話，其背後有什麼意義。

就好比近年流行的AI也會有這種幻想症候群，因此學會慎思明辨才不會被誤導了。

除了大腦前額部受傷引起人格改變之外，平常話少的人話多起來，有可能是甲狀腺機能亢進。平常怕冷的人變怕熱，動作慢的人變快，沉默的人變多言多語。

反之，如果平日看來精神充沛的人步調變慢了，可能是甲狀腺機能低下了，或是腦下垂體有病變，腎上腺荷爾蒙不足，體力變差了，人沉默了，如果加上人變瘦了，就要小心是否身體長了腫瘤。

肝不好，人的性格也會改變，因為人體新陳代謝中產生的廢物─氨，無法經由肝的代謝轉為無毒的尿素，由小便排出，氨隨著血液流到腦部，抑制腦細胞的活性，因此人的個性會改變，本來沉默不語的變成愛說話，甚至語無倫次等。

等到肝機能進一步惡化，人就會慢慢進入昏迷的狀態，甚至叫不醒，家人才發現事情大條了，趕快求醫，此時通常是肝病末期了。

總而言之，望聞問切是看病的基本功，有空多觀看家人的身體狀況，行為言語、人格特質等有無改變，加以關切，必要時，及早求醫診治才是上策。

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