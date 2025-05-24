橘世代／【照顧未來】缺人 歐洲推長者非正式照護

隨著全球老齡人口增加，日本、法國及德國均步入超高齡社會。面對勞動力短缺，照護人員也老了，歐洲開始推動「長者非正式照護」，雖然專業度不如正式照護人員，卻提供年長者歸屬感並解決租屋困難等問題。

二○二四年日本六十五歲以上高齡人口達三六二五萬人，為全球老化最嚴重的國家；歐洲也不遑多讓，年滿六十五歲以上的銀髮族占歐洲總人口五分之一，預計到二○五○年將達百分之卅大關。

這讓歐洲照護員需求增加百分之廿三點五，但歐洲照護產業卻僅雇用六三○萬人，導致人力嚴重短缺。面對照護員龐大的缺口，約四四○○萬的歐洲人（大多為女性）承擔起年邁雙親的非正式照護責任。

隨著照護家屬也高齡化，讓歐洲國家開始思索利用長者進行非正式照護的可行性。瑞士聖加侖市推動「時間銀行」，由初老者照護老老長者。考量到瑞士地形起伏，許多舊公寓也沒有電梯，故多半媒合住處相近者。

由於初老到離世前能提供的非醫療生活服務總量約七五○小時，照護者本身也有自己生活，故每周僅需安排數小時協助採購、洗衣、烹飪等生活瑣事，並一起用餐與聊天互動。

雖然沒有正式照護機構的專業技術與流程，無法取代正式醫療照護，時間銀行強調友情互動，初老者藉由服務老老感到獨立自主並自我肯定，也因服務時數累積而對未來更感安心；彼此世代相近、身體與心理狀態相似，互動較容易產生共鳴，也讓長者感到溫暖與連結。

相較於志工偶爾拜訪，時間銀行的互動較多，且能長期穩定執行。此外，不似專業照護有時間壓力，初老者按自己節奏做事，壓力較小也不容易出現跌倒意外。

在法國南特市，則透過銀髮族合租協會媒合長者合租同居，共同尋求歸屬感。申請者每個月繳交五十歐元，即可獲得協會的協助。在正式同居前，協會會舉辦工作坊，讓申請者更了解自己，也為共同生活做準備。