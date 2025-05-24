科普好健康／聚焦超聲波治成癮症 溫和刺激腦區

在現今世界上，無論是經濟開發國家或是發展中國家，「成癮症」已是一個日益嚴峻的公共衛生問題，尤其是「酒精使用障礙（AUD）」，對個人健康、家庭和社會帶來沉重負擔。傳統的治療方式，包括藥物治療、心理輔導以及社會支持，雖然在一些患者中取得了一定成效，但是成功率仍有限，且不少患者對現有治療的接受度不高或反覆復發。

「成癮」本質上是一種大腦神經迴路的失衡，特別是在「獎賞系統」中扮演核心角色的殼核（nucleus accumbens, NAc），當這一腦區的功能失調時，個體會出現強烈的渴望與控制力下降，導致無法擺脫對酒精或其他成癮物質的依賴。現在隨著多種成癮行為的普及，如酒精、藥物、甚至網路成癮，社會面臨的壓力愈來愈大。

傳統治療效果受限

要認知到成癮症是一種疾病，有時候不是個人對物質克制力不足，而是腦中迴路出了問題造成疾病，有關單位不得不重視，並需迫切處理解決的重要課題。

不少成癮者在接受藥物或心理治療後，仍可能遭遇復發的困境。這不僅反映出治療方法的不足，也凸顯了神經科學介入的急迫需求。傳統的神經調控技術，例如深腦刺激（Deep Brain Stimulation, DBS）或經顱磁刺激（rTMS），雖有一定成果，但其侵入性較高或效果受限，未能普及於所有患者。

彰濱秀傳醫院神經外科主任張維傑。圖／張維傑提供

避免不可逆性傷害

彰濱秀傳醫薩刀中心發表於跨學科前瞻性神經外科科學期刊（Interdisciplinary Neurosurgery）的最新研究指出，「聚焦超聲波（MRgFUS）」用於治療嚴重酒精使用障礙上有初步成果。這是一種非侵入性技術運用磁核共振掃描導引，將聚焦的超聲波精準地作用於大腦中的殼核區，用低於破壞腦組織的能量刺激該區域的神經迴路，達到調節功能的效果。

這項研究與傳統的破壞神經組織的「消融術」不同，「聚焦超聲波」是採用亞破壞性（sub-ablative）的策略，即以較溫和的方式刺激腦區，避免損傷造成不可逆性傷害，進而達到調控效果。這項技術預期能在降低並延緩成癮症復發方面發揮作用，同時大幅降低侵入性手術的副作用，符合現代醫療追求的安全性與個人化需求。

圖一：酒精成癮患者治療前藍色部位為腦灌流不足區域。圖／彰濱秀傳醫院神經外科主任張維傑提供

圖二：治療後藍色區域顯著減少，意味腦內部的改變，佐證治療產生的變化。圖／彰濱秀傳醫院神經外科主任張維傑提供

改善酒精使用障礙

目前這一研究已經在兩名嚴重酒精成癮患者中進行試驗，結果令人振奮。患者在接受「聚焦超聲波」刺激後，對酒精渴望明顯降低，精神狀態亦有改善。此外，經腦影像檢查（如SPECT）顯示，大腦特定區域的代謝活動也有所調整，證明這個方法可以調動腦內的相關神經迴路。

雖然研究人數較少，且長期效果仍待進一步驗證，但這種無創、精準、可調控的新技術，為成癮症治療提供了一條嶄新的道路。未來，隨著臨床試驗的擴大與技術的成熟，「聚焦超聲波」神經調控方法有望成為改善成癮者生活品質的有力工具。

面對成癮症帶來的公共健康危機，科學界正積極探索更安全、更有效的治療策略。高強度聚焦超音波的應用，或許能在未來引領我們進入一個全新的治療時代，不僅治癒依賴成癮症，更重新掌握大腦的平衡與希望。