橘世代／【照顧未來】長照需求日增 不怕AI取代
隨著台灣正式邁入超高齡社會，長照產業正穩步成為未來最具潛力的就業市場之一。國發會最新人口推估，台灣六十五歲以上人口比率，將由二○二四年百分之一九點二，提高至二○七○年的百分之四六點五，老年人口將增加二四八萬人，長照需求勢必持續攀升。
「這是少數沒有景氣循環風險的產業。」台灣居護執行長張宏庠指出，與觀光、餐飲等受景氣波動影響的行業不同，長照市場因為高齡人口穩定成長，具備高度需求，他強調，這是一個「需求只增不減」的行業。
除了穩定成長的市場規模，居服員的薪資結構也頗具吸引力。根據台灣居護統計，居服員每月平均工時約一四○到一五○小時，略低於一般全職工時，但平均月薪卻可達五萬至五萬五千元，屬於服務業中偏高水平，「在服務量能仍舊吃緊的現況下，長照產業提供的是穩定且具有回饋感的收入模式，對中高齡轉職者或年輕就業族群而言，都是值得考慮的選項。」
面對AI浪潮，許多行業憂心被科技取代，但張宏庠認為，照顧服務是極難被機器取代的領域。「就算有照顧機器人，長照的核心仍是人，溫暖、傾聽與關心是無法被複製的。」他強調，這不僅是一份職業，更是一份有社會意義的工作，且具備彈性、適合各年齡層投入。
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中年轉職 照顧變職志
從家庭照顧者到專業居服員，二度就業的王如萍與軍職退伍的陳木基，都在五十來歲的年紀讓人生轉個彎，走進長照現場。來看他們如何用一雙手、一份心，把照顧變成職志，也為自己的人生下半場找到新的方向。
百歲世代來臨，以工作和年齡為界線的退休觀念受到挑戰，面對比想像中還要長的人生下半場，必須及早準備。
聯合報推出「六種動物測退休力」，透過ＡＩ演算，整理出六種退休準備的樣態，並提出對應代表動物。歡迎填寫作答，評量您的退休準備是哪一種代表動物，了解自己的優勢與不足；為退休準備和老後打算是持續的過程，建議至少每年檢驗一次，為人生下半場超前部署。
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