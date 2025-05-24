橘世代／【照顧未來】中年投身長照 他們重啟人生

高齡化浪潮來勢洶洶，長照不只是社會的挑戰，更是職涯的機會。有人在照顧中重啟人生，有人把彈性工時做出職場第二春，當市場穩定成長，這個工作也不再只是備案，而是未來。

中午十二點，居服員王如萍拎著便當走進個案家，動作熟稔地將飯菜剪細，耐心餵食，餐後她正清理掉落地面的飯粒，一陣水聲傳來，個案已經站在沙發上小便，她立刻拿毛巾善後、為對方換上乾淨褲子，原本手足無措的個案，情緒穩定下來。這是王如萍在長照第一線的日常，今年五十八歲的她，擔任居服員六年多，她說，「我唯一會的，就是照顧人。」

王如萍過去從事財務工作，因公婆罹病辭職返家，一照顧就是十五年。孝順的她，假日常陪先生帶著兩老遊遍雙北各大景點，但日復一日的照顧生活逐漸耗損身心，最終讓她病倒，「身為照顧者，我知道每個景點的無障礙廁所在哪裡，卻不知道自己的未來在哪裡？」為了喘口氣，她替公婆申請長照，居服員反倒鼓勵她，何不發揮「照顧強項」重回職場？

衛福部統計一一二年一至十月，居服員達五點六萬人，其中女性居服員以中高齡婦女為主，像王如萍這樣的二度就業者不在少數。規模逾五百四十名居服員的「台灣居護」執行長張宏庠說，五十多歲仍具備良好的工作能力，距離國人平均壽命的八十歲尚有廿多年，這個年紀層多半經歷家庭與社會歷練，這時轉職或再就業，會更清楚自己想要的方向。當初為王如萍面試的主管陳木基，就是另一個例子。

排班有彈性 兼顧工作家庭

陳木基退伍後做過不少工作，最後在長照發展出一片天。記者蘇健忠／攝影

現年五十九歲的陳木基，目前在台灣居護擔任處長一職。他原為軍職，中校退伍後，回南投照顧罹患胃癌的父親近一年，再次投入職場，做過中央餐廚幫廚，擔任過領隊，每月出團廿多天，也做過月休四天的公車駕駛，然而，他必須經常往返台北和南投，加上年幼子女需要陪伴，工作與家庭難以兼顧，剛好軍中同袍在台灣居護做居服員，「他說時間彈性，假日可以不排班，很適合我當時的狀況。」

有些女性個案會拒絕男性居服員，陳木基的第一個個案是中風多次的阿嬤，原本也不要他，但其他女性居服員都被阿嬤打退票，只好勉為其難接受，沒想到他成為服務阿嬤最久的居服員，「阿嬤比較喜歡碎碎念，我媽也很會念，我習慣了，所以我們相處融洽。」

陳木基一做就是六年多，曾有個案要自己兒子辭職，跟著他做居服員，後來連女兒、女婿都加入行列，而他從居服員一路受提拔為組長、督導、區主任，如今已是處長，現在負責新北市新莊、板橋、土城一帶的業務，管理二百多名居服員。當初只想要一份時間彈性的工作，沒想到長照卻成為陳木基退伍後嶄露頭角的新舞台。

公婆的禮物 助她主控人生

對二度就業的王如萍來說也是如此，目前每月服務時數超過平均的一四○到一五○小時，忙得不亦樂乎。她說，以前只能仰賴先生給家用，伸手要錢就覺得人生掌握在別人手上，現在她把主控權找回來了，憶及過往，她充滿感激，「我能從事這一行，是公婆給的禮物，他們用自己生命衰弱的過程，讓我學習何謂照顧。」如今，照顧不再只是責任，而是她重新出發的力量與價值所在。