日本全齡牛肉 台灣開放進口

衛福部食藥署五月廿二日公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消卅個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。日本也成為繼美國、加拿大之後，台灣開放全牛齡進口牛肉的第三個國家。食藥署長姜至剛表示，食藥署經過完整評估把關風險，自己願為「食安署長」，當食安領頭羊，「做不到就對不起國人。」

食藥署今年三月四日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，開放日本全牛齡牛肉進口，這也是姜至剛上任第一天簽署的法案，消基會批評食藥署讓國人陷於狂牛症風險。五月五日草案預告期滿，姜至剛當時曾表示，何時正式上路沒有時程表，但食藥署於五月廿二日公告生效。

姜至剛隨團赴瑞士日內瓦，參與世界衛生大會相關活動，昨天轉機途中仍關切此案。他表示，食品安全風險分析涵蓋風險溝通、風險評估與風險管理，三者缺一不可，食藥署秉持「安全與安心並重」，向民眾揭露風險評估細項內容。他理解大家對食品安全的擔心，但回到管理執行層面，須依照國際科學標準行事。

他指出，日本牛肉占進口牛隻百分之一點四，食藥署赴日進行評估與實地查廠報告，一切公開透明，已公布於網站，經風險評估分析換算，每一億五千萬人口食用，僅一人暴露風險中。日本最後一例狂牛症發生於十五年前，世界動物衛生組織（WOAH）已認定日本為風險可忽略國家，所有牛隻部位均安全、均可貿易。

台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕說，日本於二○○一年爆發狂牛症事件後，牛肉銷量下降二分之一，日本國內進行改革，設計牛隻身分證，加強相關管理；狂牛症當初透過牛隻食用肉骨粉傳染，飼料管理是預防牛隻染病關鍵，日本成立食品安全委員會，監測牛隻飼養情形，也管理飼料產製。

根據「日本牛肉及其產品之進口規定」，日本新增狂牛症案例時，日本厚生勞動省應透過我國駐日代表處或日本台灣交流協會台北事務所，立即通知我國農業部防檢署及食藥署，提供新增案例調查結果，及加強監控食品安全管理措施相關資訊。若新增狂牛症案例，我得停止日本牛肉及其產品輸入之查驗申請，並可執行實地查核。