台鐵啟動護車專案 可強制施暴者下車

台鐵員工遭旅客攻擊事件頻傳，引發社會關注，台鐵總經理馮輝昇表示，將與警方協調兩大措施，包括即刻啟動「護車專案」提高見警率，對有安全疑慮旅客強制執行帶離下車；另也將研擬員工配置密錄器和辣椒水等防身品。

台鐵員工近來頻頻被旅客攻擊，本月廿日，湖口站有酒醉旅客作勢跳軌，值班站長與站務員勸阻卻遭肢體攻擊；前天清晨則是一名列車長遭旅客狠甩巴掌、砸手機，同日傍晚再有列車長在三義站遭酒醉旅客狂毆頭部和腹部等。

對此，馮輝昇表示，即起實施跨轄區護車方案，路警各所警力將加強到列車上的護車巡邏，提升見警率和巡邏，若有安全疑慮，將依法強制旅客下車。

馮輝昇還提到，經調查，第一線站務人員和列車長大多配備密錄器，將朝這方向進行，但針對使用管理規定，正在討論中；路警也提出台鐵員工可配置防身噴霧器或辣椒水，將會與第一線同仁溝通。

不過台鐵產業工會表示，若「護車專案」無法制度化、常態化，待幾個月後新聞熱度減少，又會重返日常，呼籲交通部與台鐵公司應建立可行、完整、持續的安全制度責任，包括和警政署協商，針對酒醉、滋事、攻擊行為等旅客，建立如何配合台鐵公司解除契約程序，包含強制帶離、隨行監控等執法流程，讓警察有權可以執法。

台鐵產工也提到，台鐵人力長期吃緊，建議增聘保全配合班次及車站配置人力，且應研擬合理密錄器使用規範，避免讓職安配備淪為監控員工，提高運務人員危險津貼，並常態化，以反映其職務現實與風險承擔。