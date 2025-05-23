大樂透頭獎連5槓 下期獎金上看1.5億元
大樂透第114055期今晚開獎。中獎號碼為24、07、11、01、44、48，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜，連5槓，下期（27日）預估銷售新台幣1.25至1.35億元，頭獎金額上看1.5億元。
大樂透加開84組100萬獎項開出情形，84組中開出16組，總中獎注數20注，其中13組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，本期尚有68組100萬獎項未開出，將於次期（27日）繼續加開。
貳獎槓龜。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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