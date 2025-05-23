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影／基隆港600秒煙火秀照夜空 郵輪伴美景上萬人驚呼

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影

日本Japanet集團包下亞洲最大郵輪「地中海榮耀號」郵輪，今晚8時盛大歡迎600秒煙火秀，照亮基隆港夜空，晚間海洋廣場、國門廣場及東岸及東西岸擠滿民眾，驚呼連連。人多到滿出來，有民眾說人潮像跨年，「人多到滿出來」。

今晚Japanet集團斥資精心設計長達600秒的煙火秀，在郵輪啟航離港之際，在Keelung地標絢爛綻放，只見煙火與港都夜色交織，化作最美的祝福，在視覺震撼中傳遞城市的祝福與溫暖。

市府大樓樓頂也湧入大批民眾欣賞煙火秀，照亮整個基隆港夜空。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，文觀局配合在基隆港西岸旅客中心設置外語旅客服務櫃台，同時於海洋廣場、孝三商圈、中正公園及廟口商圈等觀光熱點，提供即時美食、景點與購物等旅遊諮詢。

基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影
基隆港600秒煙火秀照夜空，郵輪伴美景上萬人驚呼 。記者游明煌／攝影

郵輪 煙火秀 基隆港

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