桃園5場大師講座 周杰倫、五月天專輯推手來開講

桃園市中原文創園區舉辦「源源不絕」2025創意畢業季，匯集8所學校、203位學生，展出以設計、藝術、數位媒體應用等創造力科系，展現新世代源源不絕的創作能量，參展院校年齡層從國小至研究所，可綜觀學子們在每個階段的成長面貌。

展期還有周邊活動「灌動力大絕招說給你聽」5場設計講座，邀請知名設計大師蕭青陽暢談視覺藝術魅力，蕭青陽7度入圍美國葛萊美獎、設計超過上千張專輯包裝，更是周杰倫、五月天等專輯設計的幕後推手，橫掃國內外設計大獎。

中原文創園區創意畢業季自2024年首度舉辦，旨在扶植新一代青年的職涯發展，並創造產業與人才媒合的新契機。今年以「源源不絕」為主軸，以充滿原汁原味的創意本色、不受限的原初魅力展現，他們不僅是新世代，更是「心」世代，除用心呈現本次展覽作品，也期許自己的創作能從心出發、不隨波逐流。

展覽分為2個階段展出，第1檔期於5月20日至6月1日由中壢國小藝術才能美術班、健行科技大學數位多媒體設計系、開南大學資訊傳播學系及萬能科技大學商業設計系率先登場；第二檔期則於6月7日至6月22日，元智大學藝術與設計學系、中原大學商業設計學系研究所、至善高中家具木工科及國立台灣藝術大學戲劇學系接力展演。

桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，中原文創園區作為創新與活力的匯聚地，充分展現了桃園市政府支持設計與藝術多元發展的決心。他希望透過青年學子的創意展現與本次展覽的加持，為桃園的設計發展注入源源不絕的創意養分。