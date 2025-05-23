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日藝術家能條雅由個展 金屬箔多媒材構築海市蜃樓

中央社／ 台北23日電

以風景照為基礎，再以顏料創作出如大理石般的紋路，日本藝術家能條雅由個展將於誠品畫廊展出，帶來代表性「海市蜃樓」系列作等，讓人一窺遊走繪畫與攝影間的語言。

能條雅由（Masayoshi NOJO）1989年生於神奈川縣，2015年取得京都藝術大學日本畫碩士學位。就學期間，他對時間與記憶的探尋就相當感興趣，透過將照片拆解與重構，並混合使用金屬箔等多媒材的創新技術，喚起人們內在記憶中那些「似曾相識」的感受。

誠品畫廊透過新聞稿表示，此次能條雅由於個展「光．景 Optical Scenery」中，將主要展出「海市蜃樓」（Mirage）、「海市蜃樓掛軸」（Mirage Kakejikustyle）以及「連結」（Link）系列，「海市蜃樓」則是極具代表性作品。

金屬箔常運用於日本傳統畫，能條雅由也深受吸引，他認為，金屬本身是重量感強烈的物質，但在「箔」的狀態下卻是極為輕盈，他對這樣的反差感到著迷。當觀者遠看「海市蜃樓」系列，看到的是彷如被薄霧籠罩的風景，近看才發現是金屬箔多層次堆疊構成，進而感受到金屬強烈的物質感。

能條雅由認為，金屬箔很適合與版畫技法搭配，方形的箔材可以創造出各種形狀，透過層層堆疊浮現出的朦朧影像，便能開啟一種具有獨特氛圍的繪畫空間，這樣的「風景」就像難以捉摸的遙遠記憶，「會產生一種彷彿曾在某處見過的懷舊感」。

他透露，創作受到銀版攝影和銀鹽攝影的啟發，雖然技法不同，卻是使用相同材料，銀箔和鋁箔的反光同樣蘊含豐富的灰階，「攝影是記錄瞬間的媒介，而我的作品中，那些會變化的圖像卻是表現時間的流逝」。

能條雅由「光．景 Optical Scenery」個展，5月31日起將於誠品畫廊展出至7月26日。

誠品 日本

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