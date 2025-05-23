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杉林溪路又斷了 投51線路基掏空搶修估要20天

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失出現大洞，路面懸空相當驚險。圖／南投縣政府提供
杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失出現大洞，路面懸空相當驚險。圖／南投縣政府提供

南投縣鹿谷鄉投51線是通往杉林溪要道，近日因連日降雨導致路基掏空，今天淘空情況擴大，路面幾乎懸空，相當驚險。縣府工務處獲報後派人搶修，工期需15至20個工作天，提醒民眾行經施工路段小心駕駛。

投51線為通往杉林溪森林遊樂區與茶園的重要道路，去年7月凱米颱風曾重創該路段，導致邊坡崩塌、道路中斷。當時縣府以貨櫃工法搶通後，向行政院爭取9416萬元災修補助復建。

復建計畫今年4月完成招標與簽約，預計施作65公尺懸臂式擋土牆、127支基樁與96支地錨，工期270日曆天。未料今天清晨路基掏空災情擴大，崩落的擋土牆殘塊堆積於邊坡，裸露泥土與鋼索交錯，路面懸空相當驚險，縣府緊急派人處理，雖然先恢復通行，但限單線雙向通車。

工務處表示，因當地午後常有雷陣雨，施工期間將封閉掏空側道路，採單線雙向通行方式進行交通管制。現場已吊掛混凝土護欄，設置夜間警示燈，並派員全天候引導車流，確保通行安全。

針對最新災情，縣府將依程序向公共工程委員會申報災害擴大並申請追加經費，確保整體修復工程品質與進度。縣府呼籲，民眾行經該路段應配合現場人員指揮，減速慢行。

杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失，路面懸空相當驚險，縣府派員搶修。圖／南投縣政府提供
杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失，路面懸空相當驚險，縣府派員搶修。圖／南投縣政府提供

杉林溪 掏空 凱米颱風

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