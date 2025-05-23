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老人跌倒不送醫「119不協助」？里長：應告知如何通報

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
隆和里長沈春華(右)。圖／取自沈春華臉書
隆和里長沈春華(右)。圖／取自沈春華臉書

北市一名7旬陳姓老先生日前在家不慎跌倒，妻子求助119，但陳表示無緊急就醫情況，消防局當下未出勤，陳妻改向大同區隆和里長沈春華求助，天亮才送醫。沈春華認為，類似這種民眾當下認為不需要緊急送醫的情況，119若無法處理，是否也可告知民眾如何通報？　

對此，北市消防局指出。當天報案人進線119時表示需要人員協助搬運，受理人員進一步詢問有無送醫需求，報案人表示不需送醫，故無派遣救護車前往；不過，後續會再加強同仁受理報案詢問技巧，以利適時提供協助或媒合市府相關資源介入處理。

大同區開設中藥行的陳姓老先生，與同樣年逾七旬的妻子同住，5月18日凌晨1時許，因咳嗽欲起床拿口罩不慎跌倒，由於體重將近100公斤，跌倒後無法自行起身，滿臉鮮血也只能躺在地上呼救，其妻聞聲起床為其止血冰敷，但因兩人體形相差懸殊，40多公斤的瘦小妻子無法扶他起身，只好打119求救。

沈春華表示，119在詢問情況後，表示若沒有要送醫院的話，就無法出勤，陳妻無奈之下只好求助里長，最後由里長協同里長的先生，至陳老先生家裡扶他起身上床，天亮後才由家人陪同就醫。

沈春華指出，陳老先生並非獨居，也非弱勢關懷戶，但像這種在家中跌倒受傷的情況，在高齡化社會中其實經常發生，而且陳老先生隔天就醫後，即被要求住院治療。

沈春華說，類似這種民眾當下認為不需要緊急送醫的情況，119若無法處理，是否也可以告知民眾如何通報？否則像陳老先生可能只能癱坐（躺）在地上過夜。

獨居 妻子 北市

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