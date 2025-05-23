端午連假疏運桃機飆69萬人次 建議提早3小時抵達機場

端午佳節將至，適逢公私立大學進入學年尾聲，桃園機場端午疏運期間自本月29日（星期四）至6月2日（星期一）共5天，預計總運量逾68.7萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場，善用手機、網路報到和自動通關證照查驗（e-Gate）等方式，透過智慧服務迎接旅程。

機場公司表示，端午疏運期間出發尖峰日在5月29日，抵達尖峰日則在6月1日，平均一天約13.74萬人次，641架次，加上貨機共高達700架次。為順利紓解人潮，航警局安檢線與移民署e-Gate於每日尖峰時段都會滿開，全線投入為旅客提供最佳服務。

除了疏運期間增派人力、提升安檢查驗服務能量外，機場公司於5月6日邀集航空公司、地勤公司、C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同召開今年端午疏運整備會議，通盤檢視各單位因應措施，確保餐飲供應充足和提供更多大眾運輸班次等。

聯外交通部分，桃園機場提供旅客安全且多元的交通工具選擇，如機場捷運、客運巴士等，亦有方便安全的機場排班計程車，其中機場捷運5月3日起固定早上5點半由A1台北車站發出直達車，停靠A3新北產業園區站和A8長庚醫院站；客運巴士部分，統聯客運往台中機動增班、國光客運於夜間加開機場至台北車站班次；另排班計程車亦備妥加班車因應。

建議旅客於航班起飛3小時前抵達機場辦理報到手續，以及其他換匯、保險等旅行相關事宜，也鼓勵旅客善用網路辦理報到，完成報到與行李託運後，盡快進入安檢區檢查，並確保於登機時間前抵達登機門，以利出遊行程順利。

機場公司溫馨提醒，旅客安檢前，請提前脫下外套、帽子及皮帶等配件，倒空水瓶，並自包包中取出平板等3C產品，留意危險(安)物品相關規定，以加速檢查效率。同時提醒航廈內禁止使用電動行李箱、自行車及滑板車等載具，機場公司、駐場單位與所有旅客共同維護機場安全與通行秩序。