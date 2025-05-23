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亞洲最大郵輪地中海榮耀號 今晚8時基隆港600秒煙火秀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
亞洲最大郵輪地中海榮耀號，今晚8時在基隆港有600秒煙火秀。圖／文觀局提供
亞洲最大郵輪地中海榮耀號，今晚8時在基隆港有600秒煙火秀。圖／文觀局提供

日本Japanet集團包下亞洲最大郵輪「地中海榮耀號」郵輪，今天蒞臨基隆港，今晚8時有盛大歡迎600秒煙火秀，精采可期，晚間已有大批民眾到海洋廣場。基隆市文化觀光局規畫多項友善旅遊服務與深度文化走讀行程，展現城市熱情與文化底蘊。

今晚Japanet集團斥資精心設計長達600秒的煙火秀，將於郵輪啟航離港之際，於Keelung地標絢爛綻放，煙火與港都夜色交織，化作最美的祝福，在視覺震撼中傳遞城市的祝福與溫暖。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，為了展現在地風采，特別設計最受外籍遊客歡迎的「基隆廟宇文化走讀」主題路線，帶領旅客穿梭於基隆傳統廟宇與清代官道歷史街區，探索在地豐富的文化。同時，也深入市場品嚐地道小吃，體驗道地的台式生活。這不僅是一場文化的深度交流，更是讓旅客感受到基隆的真誠與魅力。

江亭玫說，文觀局於基隆港西岸旅客中心設置外語旅客服務櫃台，同時於海洋廣場、孝三商圈、中正公園及廟口商圈等觀光熱點，也會部署精通外語的走動式旅遊服務人員，結合基隆借問站及友善店家網絡，提供即時美食、景點與購物等旅遊諮詢，打造親切與便利的旅遊環境。

江亭玫表示，今天於西岸碼頭倉庫舉辦特色商品展銷市集，邀請多家本地優質品牌進駐，包括基隆特色伴手禮、K-STAR以及基隆好物等業者，讓旅客在回國前，可以帶上基隆的文化風味以及滿滿的回憶。

郵輪 基隆港

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