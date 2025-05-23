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COVID-19來勢猛 疫情預估走勢、常見症狀一次看

中央社／ 台北23日電
衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞。中央社
衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞。中央社

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病患激增，衛生福利部疾病管制署研判這波疫情又急又猛，且延燒到7月底。有關常見症狀、疫情走勢與疫苗接種等，中央社整理相關資訊一次看。

Q. 國內疫情最新狀況如何？

疾管署統計，上週5月11日至17日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診1萬9097人次，較前1週1萬149人次增加88.2%，已連續6週上升，但低於去年同期的2萬3778人次。

但本週累計至今就診人次突破1.9萬，加上後續的就診人數，疾管署發言人羅一鈞今天表示，總就診人次恐較上週倍增，預估將於6月中下旬達高峰，屆時單週就診人次恐上看或衝破10萬人，且將一路延續到7月底。

Q. 為什麼這波疫情這麼猛？

羅一鈞分析推測，此波疫情與Omicron病毒變異株轉換有關；6週前國內以Omicron的XEC變異株為主，過去5週則是XDV系列的NB.1.8.1快速崛起，且因其有較強免疫逃脫特性，傳播力高於其他變異株，在鄰近各國也有占比較高、疫情快速上升趨勢。

羅一鈞指出，加上去年疫情高峰至今已快1年，當時自然感染產生免疫保護力的民眾，現在也降低得差不多，因此造成新一波感染。近期民眾警覺性較高，積極進行篩檢，也可能拉高疫情統計數字。

Q. 這波COVID-19有甚麼特徵？

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬指出，這波病毒變異株的特性是症狀沒有比較嚴重，傳染力卻大大增強，以LP.8.1、XEC為例，都發現有6個位點發生突變，跟人體細胞親和力增加，「簡單說就是更容易傳染」，免疫逃脫能力也增強，導致案例每週都在增加。

在常見症狀上，台大醫院小兒感染科醫師黃立民指出，仍以咳嗽、流鼻水、發燒、全身痠痛等症狀為主，也可能有腹痛、噁心等腸胃症狀；與先前不同的是，可能引起較嚴重的喉部發炎，較常見喉嚨痛、喉嚨乾的狀況。

根據外媒報導，中國工程院院士鍾南山指此波Omicron的XDV變異株早期症狀表現，包括發燒、頭痛、全身疲勞、喉嚨痛，但這次臨床反映「刀片嗓」（形容喉嚨劇痛如吞刀片）的症狀更明顯一些，咳嗽也多一些。

Q. 主流株發生轉換，疫苗、藥物還有效嗎？

羅一鈞說明，XDV為重組病毒株，大致跟JN.1接近，因此雖有免疫逃脫增加狀況，但接種根據JN.1病毒株製作的COVID-19新冠疫苗還是能提供有效保護力，抗病毒藥物也仍然有效。

Q. 疫苗接種、快篩試劑購買資訊哪裡查？

疾管署公費提供年齡滿6個月以上COVID-19最新JN.1新冠疫苗，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，可再接種第2劑。公費疫苗庫存尚有314.4萬劑，因應近日民眾接種意願大幅提升，將依接種狀況，適時機動增配。

針對家用快篩試劑，衛生福利部食品藥物管理署已協請廠商持續增加產量，並協調4大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路陸續鋪貨，各縣市已於本週盤點轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁並會持續更新。

疾管署「新冠最新防疫專區」（https://gov.tw/gNG）官網彙整家用快篩試劑販售藥局清冊，提供醫用快篩醫療院所名單連結，以及疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，方便民眾查詢。

羅一鈞 疫情 新冠疫苗 快篩試劑

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