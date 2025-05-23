新北新增2例麻疹 足跡有捷運新蘆線、好市多、逛花市

新北市接獲通報2例麻疹個案，衛生局表示，已掌握家戶接觸者共6人，均無疑似症狀，職場接觸者持續匡列中，將分別監測至6月10日及6月6日。

衛生局說明，1名個案為境外感染，是中和區35歲男子，4月27日至5月3日曾至越南旅遊，5月16日開始出現發燒，19日出疹，20日就醫通報後確診；另1名個案經疫調無旅遊史，是泰山區3歲女童，5月15日出疹，19日就醫通報後確診，2名個案經就醫後皆返家。

衛生局說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，籲請民眾留意，曾於5月15日至19日搭乘950公車、捷運中和新蘆線及1841客運 ，5月16日野毛食所，5月17新莊COSTCO、桃園花市活動的民眾，請自主健康管理18天，有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速就醫並告知接觸史；另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

衛生局呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種，另1966年以後出生如欲前往麻疹流行地區，可至亞東醫院、台北慈濟醫院旅遊醫學門診諮詢評估自費接種1劑MMR疫苗，以降低感染風險。

衛生局提醒，下周為端午連假，民眾如欲前往麻疹流行地區，應落實個人手部及呼吸道衛生，返國後3週內如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。