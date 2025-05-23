中華電慶 HiNet 30周年 辦高速雙向頻寬最高省19,200元

中華電（2412）HiNet邁向三十周年，中華電信推出「速在必行 3.0」高速雙向對稱頻寬優惠，包括雙向1G家用型每月1,299 元、雙向 500M 每月1,099 元及雙向 300M 每月999 元，23日再宣布，「速在必行 3.0」推出雙向2G家用型優惠價每月2,199 元，更可零元租用 Wi-Fi 全屋通乙台的服務，申辦兩年可省下19,200元。

中華電信指出，用戶對於高速頻寬需求高於預期，更宣布即日起至6月10日新申請或升速「速在必行3.0」300M (含) 以上方案，即可享Netflix 高級版前2個月零元體驗、Hami Video影劇館+首年零元觀看，以及防駭守門員首年零元使用等多項好禮中任選其一，最高再贈Hami Point 4,200點，若於網路門市新申辦再享加碼Hami Point 300點，共4,500點（1點等於1元）。

中華電信表示，同步推出「速在有禮」限時優惠活動，即日起至6月30日止，凡新申請或升速註4雙向對稱頻寬1G家用型方案，每月1,299 元（綁約36或48個月），享有零元租用Wi-Fi 全屋通乙台，Panasonic 16吋電風扇、高島暖足按摩器、Electrolux空氣清淨機等（擇一）精選家電好禮零元帶回家，且透過網路門市申請再加碼贈最高Hami Point 3,300點。

除寬頻優惠外，中華電信指出，HiNet寬頻用戶新申請MOD並搭配影劇館+或自選餐（全選），即享最高贈Hami Point 800點；加購Hami Video電視運動館/影劇館+ 2年約方案，加碼贈Hami Point 最高200點；新申請精采5G且月繳999元（含）以上指定方案，最高有機會獲Hami Point16,000點與加碼5GB行動上網量；或新申請上網資安指定方案，即有機會抽iPhone 16 Pro Max、Samsung Galaxy S25 Ultra、AirPods4等熱門好禮。