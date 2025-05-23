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日本全牛齡肉品輸台 台大專家：狂牛症管控良好 風險很低

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署昨天起開放進口日本全牛齡牛肉，多位食安專家表示，日本牛隻狂牛症風險「可忽略」，甚至比許多國家還低。示意圖，本報資料照片
衛福部食藥署昨天起開放進口日本全牛齡牛肉，多位食安專家表示，日本牛隻狂牛症風險「可忽略」，甚至比許多國家還低。示意圖，本報資料照片

衛福部食藥署昨天起開放進口日本全牛齡牛肉，由於日本2001年曾爆發狂牛症事件，消基會擔憂潛伏期導致民眾把感染狂牛症牛隻吃下肚。不過，多位食安專家表示，日本牛隻狂牛症風險「可忽略」，甚至比許多國家還低。曾隨團赴日本考察當地牛隻飼養，台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕說，日本經歷狂牛症事件後，牛隻、飼料管理已全方面改革。

吳焜裕表示，日本2001年爆發狂牛症事件後，牛肉銷量下降2分之一，日本國內進行集體改革，設計牛隻身分證，加強相關管理，「在日本買任何一塊牛肉，會獲得一個編號，可用手機輸入，查看牛隻從出生、飼養到進入屠宰場歷程」，自己曾在2010年食藥署成立之初，隨團赴日考察，發現當地狂牛症管控良好，風險很低。

狂牛症透過牛隻食用肉骨粉傳染，因此飼料管理是預防牛隻染病關鍵。吳焜裕表示，日本成立食品安全委員會，聘用多名食安委員，不僅監測牛隻飼養情形，也會管理飼料產製，在十年前已覺得做得很好，獲得國內獸醫、動物科學界肯定，且當時食藥署估算，日本牛隻狂牛症風險已低於百萬分之一，「屬可忽略風險，民眾不必擔心。」

消基會日前指出，狂牛症潛伏期10年，且容易感染5歲以上牛隻，為此對開放日本全牛齡牛隻進口抱憂。吳焜裕說，自己不是牛隻飼養專業，但距離日本發生狂牛症事件，至今已過20年以上，牛隻壽命不至於存活這麼久，不可能存在已受感染，但因潛伏期而未發作的牛隻，希望食藥署除公告以外，也應向大眾說明釋疑。

陽明交大食品安全及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮也表示，日本牛隻狂牛症風險比10的負6次方還要低，「風險可忽略」，且隨時間推延，距離狂牛症發生期間愈久已無牛隻染病，風險會愈來愈小；以國內生物製劑為例，使用動物血清等規範非常嚴格，過去曾發生過狂牛症的英國，過去不可使用，現在都已逐漸開放，足見全球狂牛症風險已逐漸降低。

風險 狂牛症 日本

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