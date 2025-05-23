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日月潭伊達邵停車場2樓漏水施工 端午連假不開放

中央社／ 南投縣23日電

日管處新建伊達邵立體停車場因2樓漏水，廠商依要求自費400多萬元施作底層防水材料；因尚未完工，目前僅1樓可停車，端午連假不開放2樓停車，預計到6月中、下旬全面開放。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處辦理伊達邵地區立體停車場新建工程，有104格車位的2樓戶外樓地板，先前漏水滴落1樓，整修尚未完成；因此，端午節3天連假不開放停車，僅開放劃設14格大客車位、44格小客車位的1樓停車場，預定6月中、下旬全面開放使用。

日月潭管理處今天說明，伊達邵中正停車場新建工程2樓漏水暫時封閉，統包廠商2次全面抓漏仍無法改善，廠商依日管處要求自費新台幣400多萬元，刨除2樓鋪面層重新施工，目前重新施作底層防水材料。

日管處指出，因近期山區偶有陣雨，廠商預定仍需2週才能鋪混凝土，最後表層再加鋪Epoxy環氧樹脂，以避免再次漏水，且因應日管處品質控管，每層材料需經試水程序無漏水才開放，因此2樓停車區暫不開放。

日管處表示，前往伊達邵旅遊或住宿者，可利用九族纜車站停車場、南投縣公有停車場或私人停車場，端午節連續假期前，日管處、南投縣警察局集集分局將全力完成各項交通準備；伊達邵立體停車場預計暑假前完成整修後開放，歡迎遊客再次造訪。

漏水 南投縣 停車場

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