開放日本全牛齡肉品 食藥署長姜至剛：願當食安領頭羊

衛福部食藥署昨天起開放日本全牛齡肉品進口，修正日本牛肉進口規定，是食藥署長姜至剛上任第一天就簽署的文件，他日前曾表示上路沒有時間表，如今正式上路引發質疑。姜至剛表示，食藥署秉持「安全與安心並重」，向民眾揭露風險評估細項內容，希望民眾跟隨食藥署腳步，面對日常生活每天的食品安全。

姜至剛隨團赴瑞士日內瓦，參與世界衛生大會相關活動，轉機途中仍關切日本全齡牛進口一案。他表示，食品安全風險分析涵蓋風險溝通、風險評估與風險管理，三者缺一不可，食藥署已完成完整評估，為民眾把關風險，讓民眾能以平常心面對食安，自己願當一位「食安署長」，也要當食安領頭羊，「若連這點都做不到，就對不起國人。」

日本牛肉占進口牛隻1.4%，根據食藥署，日本全齡牛評估報告與實地查廠報告，已全數發布食藥署網站，一切公開透明，經風險評估分析換算，每1億5000萬人口食用，僅1人暴露風險中。日本最後一例狂牛症發生於15年前的2009年，世界動物衛生組織（WOAH）已認定日本為風險科忽略國家，所有部位均安全，與均可貿易。

姜至剛說，面對食品安全，各界需有共同語言，科學分析是食安評估基礎，自己透過數字計算風險，是自然科學；民眾的關心則涵蓋社會科學理念，自己都放在心裡，理解並體會家長、民眾心中對食品安全的擔心，但回到管理執行層面，必須依照國際科學標準行事，否則會亂了章法，「變成署長說開放就開放、說不開就不開」，失去客觀標準，反而無法為全民守護食品安全。

「連我都感到心虛，如何協助國人，我需要堅定把看到的科學實證，向國人揭露，轉換為民眾心中的安全、安心。」姜至剛說，安全、安心四字，是自己在食藥署長任內，最希望與國人共同努力的目標，本次開放日本全齡牛進口，其實並無任何政治特性，但自己能理解國人有許多恐懼擔心，也很不捨，希望透過說明，讓民眾了解食品安全，自然可把安全轉換成安心，放心面對每一天吃下的食物。