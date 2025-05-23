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鋒面來襲24日防陣雨或雷雨 北部高溫降至25度

中央社／ 台北23日電

交通部中央氣象署今天表示，明天清晨鋒面通過台灣，各地天氣將轉成陣雨或雷雨，其中北部、東北部高溫降至25到26度，但屏東近山區、台東可能會出現局部攝氏36度高溫。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，受到鋒面影響，明天中部以北、東北部與東部地區，降雨範圍較為廣泛，容易有短延時強降雨，以及可能會有局部大雨發生機會，在鋒面通過後將轉成偏東北季風影響。

陳姵安指出，明天北部、東北部氣溫逐漸下降，預計東北季風持續影響25日、26日天氣，且水氣將偏多，其中25日南部地區、中部山區可能會有陣雨或雷雨天氣，以及較大雨勢發生機率，其他地區轉成偏陣雨天氣持續至26日。

隨著27日東北季風減弱、水氣偏少，陳姵安表示，白天氣溫將略為回升，各地多雲到晴，僅東北部和恆春半島會有零星短暫陣雨，午後南部地區與其他山區會有局部短暫雷陣雨，而28日起又有另外一波鋒面接近台灣。

氣溫部分，陳姵安指出，預計北部、東北部明天高溫降到25至26度，中部、花蓮地區29至31度，南部、台東在鋒面通過前高溫仍會有32到35度，其中屏東近山區與台東可能出現局部36度高溫。

另外，陳姵安提醒，今晚至明天清晨，金門、馬祖在鋒面通過前，容易有局部霧或低雲，影響能見度，而隨著明天鋒面逐漸往南，南部地區因偏向鋒面前緣的西南風，因此位於背風側東南部地區，容易有焚風發生機會。

高溫 鋒面

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