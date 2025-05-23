打破早期荷爾蒙陽性乳癌「5年過關」迷思 醫籲3族群復發風險

彰化縣一名美髮師因摸到胸部硬塊，就醫發現是早期荷爾蒙陽性乳癌，經手術切除腫瘤後，接續化療，原以為只要「5年過關」就不必再擔心，沒想到仍在4年後復發，彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人表示，荷爾蒙陽性乳癌復發可能性高，一定得持續追蹤和配合服藥，才能防堵復發風險。

陳達人說，乳癌多年穩居台灣女性癌症發生率首位，每年新增約1.5萬人確診，其中以早期荷爾蒙陽性乳癌的占比最高。由於生長速度較慢、治療效果良好，不少癌友誤以為這是「較溫和的乳癌」，只要完成5年藥物輔助治療就能安心，但國際大型研究發現，早期荷爾蒙陽性乳癌具長程復發風險特性，打破「5年過關」的傳統迷思，也讓對抗復發成為一場不可輕忽的耐力賽。

美髮師洪小姐在46歲那年檢查出胸部3.8公分腫瘤，為早期荷爾蒙陽性乳癌，所幸未侵犯淋巴結，手術後並接續預防性化療，身體曾虛弱到「連吹風機都拿不動」，但為了母親與年幼的孩子，她積極治療，但仍在術後第4年再度復發，讓她深刻體會到即使手術後，生活恢復正常，也不能忽略持續追蹤。

護理師楊淑妮說，有位病友屬於早期荷爾蒙陽性乳癌的低復發風險族群，依常態治療方式，抗荷爾蒙藥物需服用5年以上，但病友一想到要服用這麼久的時間就很抗拒，藥物有一搭沒一搭地吃，到後來甚至自行停藥，後來5年內又復發且癌細胞已遠端轉移，卻誤會醫師在前線預防性治療藥物的投放無效。其實這類抗拒長期用藥的病友是可以與專業團隊討論，或許可改為使用細胞週期抑制劑類藥物治療，討論出更合適自己的治療方式。

陳達人說，有別於「荷爾蒙陰性」乳癌的癌細胞擴散快、手術後復發轉移主要集中發生在5年內，部分「荷爾蒙陽性」乳癌不但可能在5年內復發，超過半數病友更復發在5年後。

陳達人強調，早期荷爾蒙陽性乳癌病友，只要呈現某些指標就屬於中高復發風險族群，包括腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20%以上或淋巴轉移，這類病友即使病況穩定，也應積極回診、依醫囑適度增加治療藥物，防堵復發風險。