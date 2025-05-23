占全台生豆進口28%！統一Cophi首辦全國咖啡挑戰賽
統一（1216）旗下專業@@@咖啡豆@@@品牌Cophi首度舉辦「Cophi盃全國咖啡挑戰賽」，23日於崑山科技大學正式開賽。Cophi作為統一企業業務用咖啡豆品牌，每年生豆進口量已超過台灣市場25%，年出杯量突破近4億杯，為全台現煮咖啡最大熟豆供應商。
統一表示，本賽事聚焦於「手沖賽」與「拉花賽」兩大專業競技，模擬門市實際出杯場景，全面考驗咖啡師的風味掌握與技術穩定性，吸引來自全台高中職、大專院校及社會組選手踴躍參與，打造產學接軌、放眼國際的實戰舞台。
根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉 28.5 億杯咖啡，市場規模超過 700 億元，2024年全台灣咖啡進口量已達4萬5千噸，統一生豆進口量超過1萬噸，占全台灣生豆進口28.56%。
作為統一企業業務用咖啡豆品牌Cophi，每年生豆進口量已超過台灣市場25%，年出杯量突破近4億杯，為全台現煮咖啡最大熟豆供應商。服務範圍橫跨集團內外，廣泛涵蓋便利商店、咖啡館、早午餐與超市通路。
本次競賽邀請15位專業評審組成評審團，包含多位業界指標人物。其中，2024 世界盃拉花賽冠軍謝溢宸與台灣手沖賽常勝軍王詩如擔任主審，進一步提升比賽的專業度與含金量。
手沖賽聚焦穩定性、萃取經驗與整體風味表現；拉花賽則突破傳統標準，除視覺設計與技術外，更納入「風味」評比，全面考驗咖啡師的創意及感官統合能力。
拉花賽指定使用Cophi旗下明星豆款 TW365，此豆為2023～2025年WCE 世界拉花賽台灣選拔賽指定豆，更榮獲義大利咖啡評鑑金獎。TW365以非洲與中美洲豆種調配，中深焙手法帶出甜酸平衡、滑順不殘苦的風味，深受業界肯定。
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