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卓揆鬆口開放觀光業移工？勞動部：通盤考量 不可能關注單一產業

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院長卓榮泰今出席第19屆台北國際觀光博覽會。記者甘芝萁／攝影
行政院長卓榮泰今出席第19屆台北國際觀光博覽會。記者甘芝萁／攝影

第19屆台北國際觀光博覽會今登場，行政院長卓榮泰提及，擴大觀光是國家未來發展重要方向，但要把觀光做好，除建設交通，也須有充裕人力，政府將推動新的勞工政策，滿足產業人力需求，引進更多移工。卓榮泰此言，被外界解讀為將開放觀光業引進移工，勞動部對此回應，跨國勞動力政策將做通盤考量，不可能關注單一產業。

卓榮泰今早於國際觀光博覽會談及未來發展觀光的三項工作，包括優化國內交通建設、優化外籍旅客進出關手續，還有一項是滿足觀光產業人力需求。他說，觀光業者對政府有很多的期待，尤其是人力的充裕，政府也將大刀闊斧地推出新的勞工政策，在優先保障在地勞工為前提下，引入更多的移工，滿足產業需要。

對於是否將開放觀光業引進移工，勞動部表示，針對各產業缺工情況，勞動部本來就有開放移工的評估政策，日前也已經對外預告正在研擬製造業為本勞加薪，可額外增聘移工員額。

勞動部強調，對於跨國勞動力政策，勞動部會進行通盤考量，觀光業只是整體考量的產業之一，勞動部不可能關注單一產業。

移工 勞動部 人力

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