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2025 TTE台北觀光博覽會 華航邀您暢遊命定舒適圈

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航展區採用具國際認證環保材質的宣影布設計展台，陳列近年華航獲獎佳績及商品。（華航提高）
華航展區採用具國際認證環保材質的宣影布設計展台，陳列近年華航獲獎佳績及商品。（華航提高）

2025 TTE 台北國際觀光博覽會23日開展，華航以「永續飛行 串聯世界」主題，共襄盛舉夏季最大旅遊盛會。現場祭出多重好康回饋，全航線購票享 77 折起優惠，邀請旅客與華航一起暢遊命定舒適圈。

華航展區結合華航航點遍及亞洲、歐洲、北美洲及大洋洲等地之景觀特色，以獨特的蜂巢紙雕藝術呈現四大洲的經典景致，採用具國際認證環保材質的宣影布設計展台，陳列近年華航獲獎佳績及商品，營造耳目一新的低碳美學，展現對永續發展的品牌承諾。華航更精心規劃具航空永續知識的小遊戲「空中偵察員」，藉由民眾互動的過程，創造寓教於樂的趣味體驗。

華航祭出眾多好康優惠吸客，加入「LINE 官方帳號」好友，體驗運用生成式 AI 自創研發的「旅遊小花測驗」，找到命定城市，解鎖購票專區享定額優惠；加碼完成命定城市拼圖遊戲，上傳個人社群平台還可再抽驚喜好禮；四天展期間更安排精彩豐富的舞台表演，展位內亦設有星級飯店咖啡小點款待區，好吃又好玩，好禮獎不完，歡迎民眾踴躍前往華航攤位購票同樂。

華航同慶 TTE 旅展開幕，夏日舒適圈線上促銷同步開跑，台灣出發全航線優惠 77 折起，台北－新加坡 TWD 4,620 元起 （未稅）、台北－曼谷 TWD 4,620 元起 （未稅）、台北－石垣島 TWD 6,552 元起 （未稅）、台北－大阪 TWD 8,832 元起 （未稅），不用萬元就可滿足旅客暢遊亞洲熱門航線的渴望。飛往南半球紐澳避暑，雪梨、布里斯本及奧克蘭通通兩萬元有找；更是規畫玩美之旅的最佳時機，前往加州安大略特價 TWD 19,304 元起 （未稅）；直飛歐洲黃金 6 大航點，法蘭克福最優惠只要 TWD 25,298 元起 （未稅），還有更多精選航點超值特惠中，立即搶票，就趁這檔。

華航 航線 出國旅遊

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