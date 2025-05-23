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喜劇天王豬哥亮透過「AI復活」 MV點閱一週衝20萬
台灣喜劇天王@@@豬哥亮@@@雖已離世8年，依舊深深影響演藝圈。由豬哥亮長子謝順福、中華豬哥亮文化協會授權推出的「AI豬哥亮」單曲「阿爸的話」，MV上線7天，點閱率便突破20萬。
這支由甲上娛樂與巨橙文創有限公司共同企劃製作的MV，讓已故藝人豬哥亮透過AI技術「復活」，話題滿滿。
雖然豬哥亮2017年病逝，享壽70歲，但網路至今仍流傳「豬哥亮沒死」等迷因哏圖。MV下方也湧入網友留言，有人幽默表示：「很高興豬大哥能從墓後回到幕前。」
MV邀請新生代男星涂善存一人分飾2角，扮演父親及長大後的兒子，彷彿代表長子謝順福，透過AI再度重現與父親的合照模樣。
涂善存透過製作單位分享，自己的父親在他18歲那年過世，讓他一直感到遺憾，也感嘆成長過程中沒來得及跟父親建立太多回憶。透過豬哥亮紀錄影片及「阿爸的話」歌詞，讓他能想像與父親相處的點滴，及父親可能想對自己訴說的話。
目前「阿爸的話」已在各大數位平台上架。
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