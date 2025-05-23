南韓旅遊注意！商家惡意漲價「交通卡」：貴1000韓元

疫情過後台灣盛行海外旅遊，鄰近的日韓更是成為首選。旅遊達人「不奇而遇Steven&Sia」在臉書發文指出，韓國超夯交通卡「氣候同行卡」竟然遭商家惡意漲價，提醒赴韓旅客務必注意定價！

「不奇而遇」指出最近發現在首爾某些熱門觀光區的便利商店，有店家會把原本一張3000韓元（約66元新台幣）的「氣候同行卡」賣到4000韓元（約88元新台幣），不只偷偷調價還只收現金、不開發票也不主動告知差價非常過分。

「不奇而遇」表示1000韓元（約22元新台幣）不是天價，但直呼這樣被默默多收錢的感覺真的很差，尤其是第一次來韓國自由行的人，可能根本不知道原價是多少。提醒大家不管是哪一個版本的氣候同行卡定價就是3000韓元。

建議如果遇到比這價格還高直接換一家買，自己是在東大門跟弘大附近的便利商店等觀光熱區看到這種情形，提醒大家如果最近也來韓國，有發現類似狀況也希望能想辦法提醒大家，讓旅程少一點不愉快，多一點放心！