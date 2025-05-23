快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

口湖推出鰻魚粽、烏魚子粽 台61休息站吃得到且還送虱目魚丸湯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影

雲林縣口湖鄉是國內鰻魚主產地，台灣在地農經整合協會結合口湖鄉金湖休閒農業發展協會推出風味獨特的鰻魚粽，在61線快速道路休息站開賣，分鰻魚粽、烏魚子粽、鰻魚酸菜粽等3種口味，今年限量準備500顆，每顆外帶90元，現場吃每顆99元加送虱目魚丸湯喝到飽，提供遊客最獨特的端午粽子。

鰻魚粽風味不亞於鰻魚飯，各有特色，口湖鄉金湖休閒農業發展協會營運經理人蔡云珊指出，口湖是台灣鰻魚王國，今年鰻魚產量不錯，品質絕佳，平常61休息站就可買到可口的鰻魚飯便當，深受好評。

台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠說，烏魚子粽及鰻魚粽，是採「南部粽」的水煮做法，會把所有食材的味道都煮到米飯裡面去，散發食材原味與香氣，口感和風味絕佳，大家熟悉的蒲燒鰻魚，不只搭配白飯，還能變成端午節特色粽，多了另一種口味選擇。

副縣長謝淑亞表示，蒲燒鰻搭配大埤鄉酸菜，散發特殊甜味再加上炒香豬肉，不但不膩口還讓人吃完一顆想再接一顆，尤其內含香菇、蝦米、栗子、西螺米、西螺醬油和大埤酸菜，全是雲林在地食材，且售價合理，讓國人吃出不同風味與營養。

今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味500顆，每顆外帶90元，現場吃每顆99元加送虱目魚丸湯喝到飽，同時現場也賣鰻魚便當每個199元並加送虱目魚丸湯喝到飽，民眾可直接到61線口湖休息站洽購或洽詢 (05) 7895475金湖休閒農業發展協會。

口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年推出鰻魚肉粽、烏魚子肉粽、鰻魚酸菜肉粽等三種口味，限量500顆，風味獨特。記者蔡維斌／攝影

鰻魚 食材 口湖鄉

延伸閱讀

景氣差社會湧愛心 彰化家扶端午募愛心粽今突破萬顆

吃回本真的不難！新竹最強「立吞壽司吃到飽」780元起 職人「握壽司、生魚片」任你點 出餐速度超有誠意

水族店「鰻魚張嘴狂尖叫」逗笑所有客人 女子買回家後才發現牠在求救

張光斗／【舌頭決定我的方向】曾經滄海這一味

相關新聞

消基會質疑有狂牛症風險 食藥署昨公告全牛齡日牛進口

衛福部食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本「全牛齡」進口，昨天正式生效。消基會曾批評食藥...

占全台生豆進口28%！統一Cophi首辦全國咖啡挑戰賽

統一（1216）旗下專業咖啡豆品牌Cophi首度舉辦「Cophi盃全國咖啡挑戰賽」，23日於崑山科技大學正式開賽。Cop...

打破早期荷爾蒙陽性乳癌「5年過關」迷思 醫籲3族群復發風險

彰化縣一名美髮師因摸到胸部硬塊，就醫發現是早期荷爾蒙陽性乳癌，經手術切除腫瘤後，接續化療，原以為只要「5年過關」就不必再...

疾管署發言人羅一鈞：COVID-19急又猛 高峰單週就診人次上看10萬

衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，此波COVID-19疫情又急又猛，有倍增趨勢，預計6月中下旬達疫情高峰時單週就診人次上...

零食1成分恐造成發炎 醫警告：兒童常吃平均智商低

飯後總是忍不住來一包零食？減重醫師蕭捷健分享一則案例，指出有學員在高碳日捨棄超市便宜甜點餅乾，改吃真奶油做的千層，沒想到卡很久的體重就開始下降。蕭捷健表示「人造素食奶精、棕櫚油等造成的慢性發炎就是這麼厲害」。

帶兩老出國玩vs國旅 網狂推1地方：超級可以！

僅出國四天會太短？一名網友在PTT發文詢問廣大網友，如果只有四天扣打，應該選擇國旅還是衝一下國外。對此網友看法兩極，部分人認為國旅不錯，不用耗時在飛機上也方便，也有不少網友激推香港、日本各地，其中沖繩更是大家的首選「沖繩四天可以啊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。