口湖推出鰻魚粽、烏魚子粽 台61休息站吃得到且還送虱目魚丸湯

雲林縣口湖鄉是國內鰻魚主產地，台灣在地農經整合協會結合口湖鄉金湖休閒農業發展協會推出風味獨特的鰻魚粽，在61線快速道路休息站開賣，分鰻魚粽、烏魚子粽、鰻魚酸菜粽等3種口味，今年限量準備500顆，每顆外帶90元，現場吃每顆99元加送虱目魚丸湯喝到飽，提供遊客最獨特的端午粽子。

鰻魚粽風味不亞於鰻魚飯，各有特色，口湖鄉金湖休閒農業發展協會營運經理人蔡云珊指出，口湖是台灣鰻魚王國，今年鰻魚產量不錯，品質絕佳，平常61休息站就可買到可口的鰻魚飯便當，深受好評。

台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠說，烏魚子粽及鰻魚粽，是採「南部粽」的水煮做法，會把所有食材的味道都煮到米飯裡面去，散發食材原味與香氣，口感和風味絕佳，大家熟悉的蒲燒鰻魚，不只搭配白飯，還能變成端午節特色粽，多了另一種口味選擇。

副縣長謝淑亞表示，蒲燒鰻搭配大埤鄉酸菜，散發特殊甜味再加上炒香豬肉，不但不膩口還讓人吃完一顆想再接一顆，尤其內含香菇、蝦米、栗子、西螺米、西螺醬油和大埤酸菜，全是雲林在地食材，且售價合理，讓國人吃出不同風味與營養。