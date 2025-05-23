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國際女星見面會取消宣布結婚？網友高喊：「不准嫁！」
泰國電影GL百合劇《我們的秘密》播出後，兩位女主角Ling與Orm瞬速爆紅。被稱作「GL天花板」的LingOrm，原本預計6月來台舉辦見面會，但是主辦單位疑似有中資背景引發爭議，讓粉絲發起抵制，活動因此取消。許多粉絲將這份心意轉而支持Orm首部電影作品《我家妹妹不准嫁》，電影即將於6月6日在台上映。
《我家妹妹不准嫁》故事講述一位嚴守佛門戒律的泰國和尚貝師父（Pae飾演），接到妹妹小翁（Orm飾演）的通知，想盡辦法阻止唯一的妹妹小翁，嫁給一位來自日本的和尚的故事。消息一出，隨即引發一眾網友感謝片商引進，更有許多網友表示：「我家女兒不准嫁！除非嫁給鄺玲玲！」
Orm在電影中與影歌雙棲男神Pae及《你的甜品我的愛》男星Foei共同演出，首部電影就挑戰爆笑喜劇並學習日語發音。Orm也在泰國訪談中透漏，試鏡時的劇本幾乎全是日語，只有少部分是泰語。為了準備試鏡並更好地理解劇本，她請媽媽一位會說日語的朋友幫忙錄音，並翻譯成泰文。透過反覆跟著朗讀，讓語氣聽起來更加自然流暢，最後試鏡了兩次才終於脫穎而出。
Orm首部電影作品《我家妹妹不准嫁》故事講述泰國和尚妹妹要和日本和尚結婚所發生的爆笑故事，電影《我家妹妹不准嫁》由仲業文創發行，將於6月6日全台上映。
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