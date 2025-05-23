新北考古生活節 十三行博物館用台語「拚輸贏」

「2025新北考古生活節-山海競技」不僅有融合考古與運動的台語專區「十三行拚輸贏」，讓你邊玩邊學台語，還能闖關拿限量獎牌造型杯墊，更首次串聯八里、淡水商圈，推出免費接駁車和「十三門票吃喝加碼」方案，享受吃喝玩樂一站搞定的超值旅程，豐富體驗一次滿足。

十三行博物館表示，「2025新北考古生活節-山海競技」將於5月24日、25日在十三行博物館盛大展開！現場除了有來自世界各國團隊帶來精采的競技主題考古體驗，更特別打造「台語專區－十三行拚輸贏」，規劃「來耍羽毛球」、「野球九宮格」、「小鐵人勇士」三大關卡，巧妙融合考古元素和運動項目，在遊戲中認識考古工具和運動的台語說法，闖關成功還能獲得獨特的獎牌造型杯墊，為這趟文化之旅留下紀念。

十三行博物館補充，今年活動首度大規模串聯八里、淡水商圈，特別規劃免費接駁車往返八里渡船頭與十三行博物館，方便民眾輕鬆暢遊。為了讓大家玩得更盡興，活動期間結合「十三門票吃喝加碼」方案，民眾可在八里與淡水商圈指定售票點現場購票，憑十三行博物館門票即可立即享有順風航運、淡水金鬱金香酒店及知名連鎖鞋業等近百家特約商家優惠，還有機會獲得限量的「史前石斧造型筆」；八里渡船頭更設置超吸睛的「3D考古探坑」地貼，以立體視覺藝術打造沉浸式考古體驗，讓大小朋友都能走進探坑、化身考古學家，近距離感受發掘文物的驚奇，拍下最具話題的打卡照。

聚傳媒