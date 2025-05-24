「南北粽之爭」年年掀話題！網議8大粽子種類 小米粽、鹼粽也上榜



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「粽子種類排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的粽子種類排行。

每逢端午，粽子不只是節慶必吃美食，更是一場口味與習慣的世代混戰。關於「哪種粽子最好吃」總是成為話題核心，鹹甜之爭、口感差異，各種類的粽子都有其支持者，往往難分高下。接著就一起來看看今年有哪些粽子上榜吧！

口感軟糯鹹香「南部粽」奪下聲量冠軍 「小米粽」因食安事件討論度飆高？

▲ 網友熱議TOP8粽子種類 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「粽子種類排行 」的討論，可見「南部粽」最受熱議。南部粽又名水煮粽，以水煮、生米包餡、口感軟黏為特色，獲得不少網友喜愛，紛紛評價道「粽子的米炊得又軟又Q，吃起來好好吃」、「（南部粽）粽葉的香氣會更深入粽子內部，口感比較濕潤滑嫩」；還有民眾強調南部粽一定要「加上店家特制油膏，灑上花生粉」才夠味，引起他人共鳴「懂吃」、「在鹹與甘之間取得美妙平衡」、「花生粉加上醬油膏灑上香菜無敵」。

不過，南部粽濕黏軟糯的口感並非所有人都能接受，此一特性也成為「南北粽之爭」的焦點之一，如便有人稱「南部粽超黏又超水，粽葉上的米又很難刮乾淨」，還有網友打趣說道「南部粽就米糕＋造型，還要花生粉點綴」。

相較之下，北部粽的製作方式為先將糯米炒過後再蒸熟，造就其扎實、粒粒分明的口感，特別受到偏好不黏口、講求米飯口感的人喜愛，力挺「（北部粽）不因水煮而流失內餡原味」、「不用調味就很香」。南北粽各有一票忠實擁護者，但也有中立派網友笑說「南北不重要，有得吃就好」、「只要加甜辣醬就對了」，為這場年年端午都上演的「南北粽之爭」打圓場。

另外，以小米取代糯米製作的「小米粽」也受到熱議。小米粽也常被稱為「阿粨」，是原住民部落中常見的傳統節慶食物，其以小米為主體，外層常包覆假酸漿葉，並搭配豬肉、竹筍、蝸牛等內餡，展現獨特的部落風味。

然而本次小米粽成為話題焦點的關鍵，其實源自於2024年中秋時台東金峰鄉賓茂部落發生的小米粽中毒案，該事件導致多人傷亡，引發社群媒體高度關注，不少網友也懷疑此事是因食材不新鮮所導致，回憶過往「曾有耆老誤把大花曼陀羅當成假酸漿葉做小米粽」；最終經調查確認，是因誤用混有劇毒農藥的小米種籽製作粽子才導致憾事，也帶動更多民眾關注食材安全與部落飲食文化的保存議題。

不同地區、族群與文化背景，形塑出多樣的粽子風貌，除了經典的南北粽，其他像是晶瑩剔透的鹼粽、樸實爽口的素粽、風味獨具的客家粽與口感細緻的湖州粽，也各承載了獨特的文化意義與飲食記憶。今年端午你站哪一派？有沒有吃到記憶中的那一口好味道呢？享用美味粽子的同時，也別忘了留意熱量攝取喔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「粽子種類排行」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/05~2025/05/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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