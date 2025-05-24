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各有特色超吸睛！網議TOP7「人氣觀光列車」成為移動打卡新熱點

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
各有特色超吸睛！網議TOP7「人氣觀光列車」成為移動打卡新熱點 圖片來源/unsplash
各有特色超吸睛！網議TOP7「人氣觀光列車」成為移動打卡新熱點 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年內「人氣觀光列車」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大人氣觀光列車。

想輕鬆探索台灣在地風光，又不想舟車勞頓？那麼搭上「觀光列車」展開一場慢旅行，已成為近年台灣旅遊的最新風潮。不同於一般火車，觀光列車不僅是單純的交通工具，更像是一座會移動的景點，從內裝設計到餐食服務都充滿巧思，還能隨著窗外風景變換，體驗截然不同的旅遊氛圍。無論是想要奢華饗宴，還是療癒系小旅行，都能找到適合自己的鐵路行程，一起看看近期有哪些觀光列車成為打卡熱門話題吧！

「海風號」享受在地特色甜點 「環島之星」與聯名IP打卡玩不停

▲ 網友熱議TOP7人氣觀光列車 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP7人氣觀光列車 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年內網友針對「人氣觀光列車」的相關話題討論，發現「海風號」最受矚目。湛藍翠綠的馬卡龍色車身，彷彿將沿途海景提前打包進列車，成功擄獲不少旅人的目光。有旅客大讚「很喜歡海風號這樣的配色，清爽又乾淨」、「復古浪漫的座位很有浪漫氣息」。

不僅視覺搶眼，列車上還有結合在地食材打造的特色甜點，讓人能一邊賞景、一邊享用精緻餐點，感受療癒滿分的慢旅行體驗。儘管票價被不少人點出「實在不便宜」，但夢幻的設計與精心的規劃，依舊讓海風號成為許多人心中「值得朝聖一次」的夢幻名單。

而外觀繽紛可愛的「環島之星」同樣是網友熱議的觀光列車之一，不僅有與各大IP聯名的吸睛車廂，車廂內還設置了卡拉OK和手作DIY課程等設施，讓整趟旅程就像一場小型移動派對，「完全不會無聊」！在飲食方面，環島之星不僅提供三餐與下午茶，甚至連飲料都能無限暢飲，讓網友直呼「根本是阿嬤怕你餓，不斷餵食」，且評價道「餐點都在水準以上，份量也夠」。

在行程最後，旅客們還能獲得「一日環島」紀念證書，為旅程留下滿滿回憶。不少乘坐過的網友大讚「都不用跑景點，帶小朋友輕鬆玩」、「整車都可愛爆炸」，是一次「輕鬆愜意的被動式環島之旅」！

如果懷念童年時搭火車的記憶，或想體驗60年代的經典鐵道氛圍，「藍皮解憂號」也絕對是不容錯過的選擇。這輛復古藍皮列車，不但保留了「阿公級吊掛電風扇」，同時也是全台唯一「可以打開窗戶吹著海風的火車」，帶著旅人重返舊時光。

不少中年網友感性分享「（藍皮火車）是我們這些超過半百的人的童年回憶」、「看到他以觀光列車的形式繼續存在真感人」。雖然列車行駛速度不快，內裝也帶著歲月痕跡，沿途風景卻讓人捨不得眨眼，「沿線風景優美，可以看到山，可以看到海，還能經過綠油油的稻田」，讓許多網友直呼「沿路海景真是無敵」！

除了上述特色列車外，「山嵐號」和「鳴日號」也廣受網友關注。山嵐號以清新黃綠塗裝穿梭花東縱谷，沿途滿是療癒山海田園風景；鳴日號則以橘黑配色的車廂為標誌，提供高規格的美食與文化體驗，讓旅程儼然成為一場移動的頂級饗宴。下次安排假期時，不妨搭上這些各具特色的觀光列車，跟著鐵道一起慢慢探索，享受一趟邊走邊玩的精彩旅途吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「人氣觀光列車」相關討論則數。

觀測期間：2024/10/20~2025/04/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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