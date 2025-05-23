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端午疏運期5天 桃園機場總運量上看69萬人次
桃園機場公司今天說，29日起至6月2日為桃園國際機場端午疏運期，預估總運量逾68.7萬人次，出發尖峰為29日，抵達尖峰在6月1日；建議旅客提早3小時抵達機場。
桃園國際機場股份有限公司今天向媒體表示，已與航空公司、地勤公司、C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同召開今年端午疏運整備會議，通盤檢視各單位因應措施。
機場公司說，為順利紓解人潮，航警局安檢線與移民署e-Gate於每天尖峰時段都會滿開，全線投入為旅客提供最佳服務；建議旅客於航班起飛前3小時抵達機場，並善用手機、網路報到和自動通關證照查驗（e-Gate）。
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