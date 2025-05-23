端午疏運期5天 桃園機場總運量上看69萬人次

僅出國四天會太短？一名網友在PTT發文詢問廣大網友，如果只有四天扣打，應該選擇國旅還是衝一下國外。對此網友看法兩極，部分人認為國旅不錯，不用耗時在飛機上也方便，也有不少網友激推香港、日本各地，其中沖繩更是大家的首選「沖繩四天可以啊」。

2025-05-23 11:59