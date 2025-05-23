端午連假桃機總運量上看69萬 建議旅客提早3小時到機場

端午節連假即將來臨，桃園機場端午疏運預計在5月29日至6月2日期間的5天內，預計總量將超過68.7萬人次。為確保旅客順利出行，機場建議大家提前3小時抵達，並善用手機及網路辦理報到與自動通關（e-Gate）等智慧服務迎接旅程。

機場公司表示，端午疏運的出發高峰在5月29日，抵達高峰則在6月1日。為應對尖峰時段人潮，航警局安檢與移民署e-Gate在每日尖峰時段將全線滿開，為旅客提供最佳的服務。

除了增派人員、提升安檢查驗服務效率量能外，機場公司在5月6日召開多部門協調會議，邀請航空公司、地勤公司、C.I.Q.S等單位召開端午疏運整備會議。通盤檢視各單位因應措施，確保餐飲供應及大眾交通運輸班次，確保旅客得到充分的支援。

聯外交通部分，桃園機場提供旅客安全且多元的交通工具選擇，如機場捷運、客運巴士等，亦有方便安全的機場排班計程車，其中機場捷運5月3日起固定早上5點半由A1台北車站發出直達車，停靠A3新北產業園區站和A8長庚醫院站；客運巴士部分，統聯客運往台中機動增班、國光客運於夜間加開機場至台北車站班次；另排班計程車亦備妥加班車因應。

建議旅客於航班起飛3小時前抵達機場辦理報到手續，以及其他換匯、保險等旅行相關事宜，也鼓勵旅客善用網路辦理報到，完成報到與行李託運後，盡快進入安檢區檢查，並確保於登機時間前抵達登機門，以利出遊行程順利。