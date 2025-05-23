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阿里山得獎咖啡豆媒合會 競標最高價1公斤過3萬

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉縣阿里山莊園咖啡精英交流賽頒獎及生豆媒合會今天在阿里山災變庇護所舉辦，來自全台買家競拍交流賽得獎生豆，特等獎15公斤藝技生豆以最高價新台幣46萬標出，1公斤超過3萬元。

阿里山莊園咖啡精英交流賽今天在阿里山災變庇護所舉辦頒獎典禮，隨即進行媒合會，由縣長翁章梁主持交流賽特等獎生豆競標；買家競標相當激烈，此起彼落的加價廝殺聲讓現場氣氛沸騰。

其中「藝伎其他組」特等獎15公斤裝生豆一路競價飆升，由來自台中買家馬琰龍以46萬元高價得標。

馬琰龍接受媒體聯訪說，這是他第一次來阿里山參加咖啡豆媒合會，目標是標下心中最好的咖啡豆；阿里山交流賽得獎的咖啡豆喝起來香氣十足，可以與國際高品質的豆子相比擬。他強調，以這麼高單價標得的咖啡豆，是要與店裡的熟客分享。

翁章梁表示，特等獎生豆以46萬高價賣出，對咖啡農是很大鼓勵；今天來參加拍賣的業者，包括來自六都開咖啡廳的店家，他們對阿里山咖啡都相當喜歡，除了參加特等獎拍賣，其他獎項的咖啡豆，也都被下單買走。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處表示，2025阿里山莊園咖啡精英交流賽共有54家莊園與個人名義參賽者報名，競賽項目分為水洗處理、蜜處理、日曬處理、藝伎水洗處理及藝伎其他處理5組，分別評出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎，昨天成績揭曉，今天舉行媒合拍賣會。

阿管處說，5個分組特等獎15公斤裝生豆拍賣價分別是藝伎其他處理組46萬元、藝伎水洗處理45萬元、水洗組24萬元、蜜處理組與日曬組各20萬元。

阿里山 咖啡豆

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