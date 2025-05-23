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「蛋黃酥咬到蟑螂」告網友遭不起訴 不二糕餅發聲明了

聯合報／ 記者高婉珮/即時報導
網友2024年於爆料公社發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」。圖／摘自爆料公社
網友2024年於爆料公社發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」。圖／摘自爆料公社

台中知名「不二糕餅蛋黃酥」去年遭蔡姓女子在網路爆料蛋黃酥中有蟑螂，不二糕餅認為栽贓而提告加重誹謗等罪嫌，經台北地檢署偵辦後，因查無證據顯示造假，今（23）日對蔡女不起訴。對此，不二糕餅則表示，將會提出再議，希望司法給予到案解釋的機會。

回顧此案，去年9月間蔡姓女子在網路爆料指出，「自己帶了一盒不二糕餅的蛋黃酥回家，結果長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，裡面竟然吃到蟑螂，認為店家食安控管有問題」，當時掀起兩派看法，有網友認為店家應注意食安，但也有網友覺得「蟑螂屍體太乾淨了」、「斷面太整齊了」，對此提出質疑。

隨後，不二糕餅也發聲明表示有與該名消費者取得聯繫，認為與事實不符，後續委託律師進入司法程序。如今，台北地檢署依蔡女提供的交易明細、及蟑螂乾屍圖認為沒有誹謗主觀犯意，且食安為可受公評之事，處分不起訴。

不二糕餅也發聲明指出，本案在去年提告後，一直到今天不起訴消息曝光，於司法程序期間只有一次機會在警局做筆錄，後續就再無任何到案說明機會。本公司與律師研議後，決定將向檢方提出再議，懇請司法單位給予機會到案解釋，一同瀏覽相關證據。

食安 蟑螂 司法

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