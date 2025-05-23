好食好事「食農創生」擴大異業合作商機 推出魚塭餐桌

好食好事基金會推動「食農創生計畫」今年入選的彰雲投8個團隊在縣定古蹟彰化市高賓閣開訓，今天也同步與高賓閣、旅庫平台、三小市集簽定合作備忘錄，一起打造北彰化高賓閣創生基地與成美文化園南北雙點聯動，並推出四條結合創生團隊的小旅行。

今年入選的8組食農團隊來自彰化的風灣的船、番挖水耕農場、新和春醬油、路葡萄隧道農場、南投的泉發製茶廠、上安香菇農場、雲林的順成油廠、李記烏魚子，團隊包含百年老店轉型、青年返鄉發展，其中風灣的船是整合舉辦四屆以來的首例整合型團隊，結合在地產業推出魚塭餐桌。

好食好事基金會從2022 年起以捐助人代表魏應充的故鄉彰化為起點，推出食農創生計畫，累計前三屆已輔導二十個團隊，計畫導入「食農新 4 力」包括品牌力、經營力、產品力與行銷力等，今年更加強跨域連結擴大支持系統，與外部單位簽定MOU合作備忘錄。

頂新和德基金捐助人代表魏應充表示，計畫初衷是希望讓青年返鄉扎根立業，不必再北漂南漂，而今年首度有整合型團隊入選，看到青創團體從過去單打獨鬥、到可以整合性發展，未來也希望能結合公部門，協助更多青年一展長才，協助他們走向國際舞臺。

彰化縣長王惠美表示，感謝好食好事基金會長期輔導青年夥伴，讓在地好的東西可以推廣出去，能有這樣的平台，也讓青年能打團體戰，縣府也推動創生基地，希望讓青年朋友能回鄉發展，也能吸引更多遊客，讓年輕人可以賺到錢、可以實現夢想。