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30日停電...台中沙鹿居民收台電施工通知 眾人跳腳下台電已延期
非核家園後，全台恐慌電力備載不足下，台中市沙鹿區日前有居民反映，收到台灣電力公司「計畫性工作停電公告（非限電）通知單」，質疑台電就是缺電，才以（非限電）停電通知單公告停電，面對多數民眾的抱怨後，台電台中區處表示，目前該案與沙鹿民眾溝通協調後，已取消原定安排於5月30日的施工。
針對通知單新增註明「非限電」，引發民眾聯想台電電力備載不足，才會拿海線居民開刀，強調5月30日停電當天，不僅是端午節連假的第1天，且從上午8時30分停到下午5時，不少民怨指出，光是5月已經連續2周收到停電公告，這次甚至大白天天氣炎熱下，一口氣停電8.5小時。
台電台中區處表示，過去曾因通知單上並未寫非限電，導致有民眾反映「計畫性工作停電，就是限電」疑問，所以特別新增加註「非限電」字樣，是為了避免用戶誤認工作停電是限電，並同時於區營業處對外網頁供查詢。
台電台中區處表示，該案是為辦理高壓線汰換（含鐵配件）工程，施工範圍為沙鹿區北勢東路一帶，因停電範圍附近有幼稚園、學校等單位，無法於平日施工，且地處靜宜大學商圈，附近有許多中小型餐飲店，考量連假期間學生用餐人數較少，商家較願意配合停電作業等因素，才會安排於5月30日施工。
台電並說，目前為減少民眾抱怨，該案已與沙鹿民眾溝通協調後，取消原定5月30日的停電施工，將另安排停電時間施工，施工前會另將停電施工範圍、施工時間等資訊，提前張貼通知書，並以停電通知單投遞至用戶個別信箱，或張貼於公寓門口或遞交大樓管理員，若民眾再覺得該日期不方便，可以致電台電或掃描QR-Code反映。
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