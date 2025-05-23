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藥局興起文青風 仿古設計賣中藥 藥師把關確保安全

聯合報／ 記者李樹人 / 台北即時報導
北市北投漢藥局內部擺設與一般藥局截然不同，陳設及販售重點均為中藥。圖／黃祥益藥師提供
北市北投漢藥局內部擺設與一般藥局截然不同，陳設及販售重點均為中藥。圖／黃祥益藥師提供

不見紙尿褲、衛生紙、洗髮精等民生物品，走進台北市北投區漢藥局，氛圍、擺設與一般藥局截然不同，櫃臺放著「烏梅八鮮果」、「純漢方聞（蚊）香隨身袋」，後面櫥櫃採仿古設計，宛如傳統中藥鋪，上面還寫著「 安南油桂」、「朱廣膽麝」、「皇漢補品」等字樣。

最近幾年國內藥局興起一股復古風、文青風，愈來愈多的年輕藥師賦予西藥局不一樣的風貌，漢藥局藥師黃祥益表示，自己從小就喜歡中醫、中藥，幾乎不碰西藥，卻念起了藥學系，考取藥師執照，先在醫院工作，在自立門戶時，想來一點不一樣的，成立了中西複合藥局，為了讓社區民眾記憶深刻，取名為「漢藥局」。

黃祥益說，在就讀藥學系時，就經常被家裡長輩問著中藥問題，例如，農民曆後面的食物相剋是真的嗎？哪些中藥不可以同時服用等，這讓他深刻體會到中藥也是藥物，身為藥師，一定也得懂得中藥學理，才能協助民眾解決問題，提供全方位服務。

成立迄今，這家中西藥局受到社區居民肯定，在營收占比上，中藥高於西藥，占了六成之多，黃祥益指出，這跟預期中的數字相似，既然取名為「漢」藥局，當然鎖定習慣中藥的客群，但消費者平均年齡偏高，最近正想著如何讓年輕世代也能喜歡中藥。

北部另一家中西藥局則採文青風設計，櫃台陳列著一罐罐中藥材，最上面寫著「元亨利貞」、「貞吉觀頤」等幾個大字，仿古裝潢，配合木質地板，空間乾淨明亮，不同於一般藥局擁擠陳設。

「身體是不會區分中藥、西藥，只要有效治療，就是好的藥品。」該家藥局藥師說，自己開立這家藥局的目的，就是希望讓更多社區民眾瞭解中藥，接觸中藥，習慣中藥，而他熟悉西藥及中藥藥理，當然可以提供民眾最正確的用藥訊息。

例如，時下不少短影音博主所力推的養生中藥，常與西藥抗凝血劑產生交互作用。此外，在方劑中的配方有各自的配伍目的，不是每一個單味成分（如薑黃、蛇床子、荊芥）均都適合任何人可大劑量單獨服用。有些中藥材只能是配角，當不上主角，一旦單獨且大劑量地服用，就可能吃出問題。

該藥師說，在藥局創立之初，內心確實惶恐，擔心附近居民無法接受另類風格的藥局，但開店幾年後，成果出乎意料，目前中藥占比竟高達九成，不少民眾常來串門子，提出「這中藥該如何服用？可以跟西藥一起吃嗎？」等疑問。

近幾年來，中西藥局營運模式逐漸獲得肯定，黃祥益預估，類似藥局將成為常態，民眾接受度愈來愈高，有助於推廣中藥。此外，只要被認定為藥品，都應由專業藥師調劑處理，在藥師的嚴格把關下，一定能確保民眾用藥安全。

位於台北北市北投區的漢藥局，其內部擺設與一般藥局截然不同，陳設及販售重點均為中藥。圖／黃祥益藥師提供
位於台北北市北投區的漢藥局，其內部擺設與一般藥局截然不同，陳設及販售重點均為中藥。圖／黃祥益藥師提供
這家中西藥局走文青風路線，環境典雅，有如咖啡廳，牆面仿古設計，陳列眾多中藥。圖／藥師提供
這家中西藥局走文青風路線，環境典雅，有如咖啡廳，牆面仿古設計，陳列眾多中藥。圖／藥師提供
北市北投漢藥局內部擺設與一般藥局截然不同，陳設及販售重點均為中藥。圖／黃祥益藥師提供
北市北投漢藥局內部擺設與一般藥局截然不同，陳設及販售重點均為中藥。圖／黃祥益藥師提供
這家中西藥局走文青風路線，環境典雅，有如咖啡廳，牆面仿古設計，陳列眾多中藥。圖／藥師提供
這家中西藥局走文青風路線，環境典雅，有如咖啡廳，牆面仿古設計，陳列眾多中藥。圖／藥師提供
這家中西藥局走文青風路線，環境典雅，有如咖啡廳，牆面仿古設計，陳列眾多中藥。圖／藥師提供
這家中西藥局走文青風路線，環境典雅，有如咖啡廳，牆面仿古設計，陳列眾多中藥。圖／藥師提供

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