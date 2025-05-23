新冠來勢猛 羅一鈞：單周病例恐破10萬 疫苗接種近2萬劑

新冠疫情預計在六月中下旬達高峰，連帶疫苗打氣上升。疾管署發言人羅一鈞指出，此波疫情上升快速，單周就診恐達10萬人次，新冠疫苗一度供不應求，本周一至周三打了1.9萬劑疫苗，是前一周同期的3倍，今天將配送4.5萬劑至全國各地。

根據統計，本周近三日（5月19日至21日）新冠疫苗接種人數共計1萬9189人，為上周同期接種6413人的3倍，5月21日接種7612人，寫下近三個月單日新高。羅一鈞說，目前疫苗庫存仍有314.4萬劑，會依接種狀況，適時機動增配，呼籲滿6個月以上且尚未接種民眾盡早接種，另高風險對象應接種第二劑提升保護力。

另外，新冠抗病毒藥物尚有瑞德西韋非口服、注射的瑞德西韋（Remdesivir）20.6萬劑；口服藥倍拉維（Paxlovid）46.9萬人份、莫納皮拉韋（Molnupiravir）1萬人份以及舒冠效（Xocova錠）5000人份。

羅一鈞說，舒冠效使用指引已在本月15日公布，可以縮短病程、減輕症狀，並用在12歲以上、無法使用倍拉維或瑞德西韋，並具有重症風險因子的輕症個案，或是安養、養護、長照等機構群聚案中具重症風險因子個案。另有1.5萬劑開口合約，將依據疫情需求叫貨。

羅一鈞指出，倍拉維是第一線新冠口服藥物，可明確降低重症、死亡率，原先因為藥物仿單未註明腎功能不全者使用劑量，根據食藥署日前核准的仿單變更，新增重度腎功能不全病人也可以使用。因此腎功能不全除原本臨床效果較差的莫納皮拉韋外，也可以減量使用。

另外，食藥署已與快篩試劑廠商和通路密切聯繫，請廠商持續增加生產量，且協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩陸續舖貨，各縣市已在本周盤點轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁並會持續更新。

疾管署亦已於官網設置「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結，也提供疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，方便民眾查詢。