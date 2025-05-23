2025 TTE台北觀光博覽會 華航邀請旅客暢遊命定舒適圈
2025年TTE台北國際觀光博覽會於今天盛大開幕，展會將持續至5月26日於台北世貿一館隆重展出。華航以「永續飛行，串聯世界」為主題，攜手同行，共襄今年夏季最大旅遊盛事。現場推出多重優惠方案，全航線購票享77折起，誠摯邀請旅客一同踏上「命定舒適圈」，開啟美好的假期旅程。
位於B522攤位的華航展區，以永續與環保為設計理念，巧妙融合華航廣泛的航點遍及亞洲、歐洲、北美和大洋洲的特色景觀，透過蜂巢紙雕藝術展現四大洲的經典風情。展台採用具國際認證的環保材質，展出華航近年來的亮眼獎項與產品，營造低碳且具有美學的品牌形象。同時，華航設置有趣的航空永續知識小遊戲「空中偵察員」，藉由互動學習，寓教於樂。
華航展區還提供豐富優惠，加入LINE官方帳號成為好友，即可體驗由生成式AI創作的「旅遊小花測驗」，找到專屬的旅遊城市，享受專屬優惠。此外，完成城市拼圖遊戲並上傳社群分享，即有機會抽中驚喜好禮。展期內，現場還安排舞台表演，並設有星級飯店與咖啡點心區，讓民眾在購票與遊玩之餘，也能享受美食與娛樂。
華航同慶 TTE 旅展開幕，夏日舒適圈線上促銷同步開跑，台灣出發全航線優惠 77 折起，台北－新加坡TWD 4,620 元起 （未稅）、台北－曼谷 TWD 4,620 元起 （未稅）、台北－石垣島 TWD 6,552 元起 （未稅）、台北－大阪 TWD 8,832 元起 （未稅），不用萬元就可滿足旅客暢遊亞洲熱門航線的渴望。飛往南半球紐澳避暑，雪梨、布里斯本及奧克蘭通通兩萬元有找；更是規畫玩美之旅的最佳時機，前往加州安大略特價 TWD 19,304 元起 （未稅）；直飛歐洲黃金 6 大航點，法蘭克福最優惠只要 TWD 25,298 元起 （未稅），還有更多精選航點超值特惠中，立即搶票，就趁這檔。
此外，即日起至 5 月 31 日止，購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎，大獎包含雙人同行區域線不限航點機票加上桃園國際機場凱悅酒店住宿券、全球不限航點機票、高鐵半價乘車券與高鐵假期抵用券及五星級飯店住宿等豐富獎項，買越多中獎機會就越多；旅客搭乘華航，額外再送 JetFi mobile 全球多國 eSIM、高鐵聯票優惠、銀行購票滿額贈、LINE購物優惠券等好康滿滿，盡在華航。
值得一提的是，華航全新LINE官方帳號正式推出！只要搜尋LINE ID「@chinaairlines」成為好友，立即享受專屬旅遊資訊、獨家優惠及即時智慧推播服務，讓您的每一次旅程都更加貼心方便。
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