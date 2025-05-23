四度抗議318「藥事法」解釋令 全國藥師為何齊聲怒吼？

「抗議踐踏法律、 踐踏專業」、「醫療專業不能開後門！」、「醫療專業不能走回頭路！」，為了抗議衛福部3月18日發布「藥事法」解釋令，藥師公會全聯會於5月22日至衛福部抗議，送出「龍袍」，暗虧衛福部長邱泰源有如土皇帝，罔顧專業、擅自更動法令。

衛福部於3月18日發布「藥事法」解釋令，具有中藥或生藥等相關背景者需修滿35學分專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域，並完成一年以上實務歷練者，可依法申請登記經營中藥販賣業。依法經營中藥販賣業。

此解釋令一出，藥師群情激奮，強烈反彈，認為此舉不僅延長「藥事法」第103條第2項原定的日落條款，更嚴重危害國人用藥安全。

為此，藥師公會全聯會展開一連串動作，期盼國人瞭解該項「藥事法」解釋令一旦上路，對於國人健康的衝擊。

4月22日 藥師公會全聯會至衛福部門口抗議

理事長黃金舜話說得相當重，提醒賴清德總統，衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰這2人為最無能的搞怪兩兄弟，「腦袋裝大便」、「公然違法」，為不適任官員，應該下台負責。」

黃金舜強調，藥師公會不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策，《藥事法》不是裝飾品，行政命令更不是特赦令。

5月4日藥師公會全聯會至凱道抗議

超過五千名藥師、藥學系學生，以及藥界代表在總統府前面高喊「捍衛專業，絕不退讓」，黃金舜表示，只要是藥品就是藥師的專業，不容許非藥師管理，藥師公會絕不退讓。

黃金舜表示，這道解釋令不僅是為違法者開後門，更嚴重侵害中醫師的診療權、藥師的調劑權，將全民健康置於無專業保障的風險之中；上週和前衛福部長陳時中會面，陳時中解釋2019年《藥事法》103條是落日條款，前部長都證明是「落日」，但現任衛福部長邱泰源上任後，卻變成「新生」條款。

「沒有藥師的中藥，你敢吃嗎？」黃金舜說，這項命令讓買藥像買菜一樣輕率，無視人民的用藥安全。如果是食品，例如，四物飲、養肝茶，由商人經營，藥界並無反對理由，但若製成藥品，當然需要專業人員嚴格把關。

「站出來絕對是忍無可忍」台北市藥師公會理事長尹岱智說，藥師同時也是民眾，必須站出來為民眾發聲，

六成民眾習慣中藥併用西藥，沒有通過專業國考的非專業中藥販售人員負責中藥，漠視國人用藥安全。

除了藥師之外，眾多藥學系學生參與抗議活動，學生表示，若專業制度可以被行政命令任意改寫，讓人對未來職涯與專業價值感到極度不安與恐懼，努力學習五、六年，不想成為一個可以被取代的影子。

5月12日藥師公會全聯會至地檢署按鈴提告

理事長黃金舜率領幹部到台北地檢署按鈴控告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰兩人涉嫌圖謀部分無藥事人員資格，欲從事中藥販賣業之人之利益，涉及「刑法」第131條，及「貪汙治罪條例」第6條第1項第4款之圖利罪嫌，正式提告。

藥師公會委任律師唐嘉瑜表示，邱泰源身為衛福部部長、蘇奕彰為中醫藥司司長，兩人明知這項「解釋令」違反法令，卻一意孤行，繼續推動，導致不具專業藥師資格的人可取得中藥販賣資格的不法利益，建請檢方依法查辦。

黃金舜表示，之前連著兩次公開表達意見，但邱泰源、蘇奕彰等態度卻是「鐵板一塊」，未接到衛福部任何回應，泰源、蘇奕彰好像當「皇帝」，「朕想要怎麼樣就怎麼樣，一介草民干我何事。」，藥師公會忍無可忍、沒有退路，才到地檢署提告。

5月22日衛福部門口快閃抗議

「像皇帝一樣昏庸，邱泰源下台！」藥師公會全聯會代表至衛福部抗議，並以「送龍袍」凸顯衛福部長邱泰源有如皇帝，罔顧專業，擅自更動法令，讓原本應保障全民健康的制度，成為潛藏風險的根源。

「我們要比氣長，看是部長先下台，還是藥師先倒下。」黃金舜說，在史上最昏庸的衛福部長邱泰源帶領下，做出思考不清的政策，擱置民眾用藥安全，應該要下台。為了守護用藥安全，絕不能退讓，如衛福部再不釋出善意、溝通討論，將繼續抗爭到底，

藥品安全攸關劑量正確、藥材辨識、合理「配伍」（將兩味或兩味以上藥物進行組合），藥師公會全聯會要求衛福部撤回318違法解釋令，未即時修正落日條款，將形同默許未經專業訓練者進入藥品市場，讓錯誤用藥風險直達民眾手中，後果不堪設想。

台北市藥師公會理事長尹岱智表示，賴清德總統就職週年，總統提出健康台灣，深獲國人認同，但維護民眾健康不應該開後門、走回頭路，推翻已經落日的條款，衛福部此舉是踐踏專業踐踏法律。

藥師公會全聯會四次公開抗議 衛福部堅持原意

盡管藥師公會全聯會接連四次公開抗議，並按鈴提告，直接點名部長應該下台，以示負責。邱泰源表示，每個人都有發表不同聲音的權利，站在國家發展的角度，不管是西藥或中藥，都留在台灣發展，醫療才能有韌性。

中醫藥司司長蘇奕彰指出，民主社會尊重各界不同意見，以及法治社會的表達權利，衛福部依法行政，這2年多來，多次與中醫、中藥、藥師、消基會等代表開會溝通討論，最後才頒布「衛部中字第1141860113號解釋令」符合行政流程，所做決策合乎法律。

蘇奕彰說，這個案子耗時2年多時間與各界溝通，仍有人覺得不滿意，即便是中醫藥產業界也認為，被過度壓制，導致產業萎縮。就衛福部立場，不會考量單一團體，而是以對整個國家社會最好方向來思考。

蘇奕彰強調，解釋令並非特權開放，而是讓「中藥回歸專業、制度走向現代」，中藥材需在特定場域販售，相關人員要有採製及炮製的專業知識；中藥房從進貨來源就會仔細把關、正確存放、謹慎用藥。考慮場域問題及專業分工架構，頒布318解釋令，而新的解釋令並未涉及藥師的調劑權問題，也未削弱藥師的專業。

藥師為何怒吼？

數字會說話，衛福部堅持「藥事法」解釋令的理由成立嗎？

一、全台中藥行逐漸沒落，從1萬5000多家迄今僅剩7000餘家，依此速度，預估10年內不到3000家，數字背後真正的意義？

「中藥行並不是凋零，而是轉型。」藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，102年至112年，聘請藥師或藥劑生的中藥行增加368家，中醫診所增加了646家，兼營中藥的藥局增加了1792家。衛福部不應再以「中藥行凋零」為由大開後門，中藥行凋零並不代表中藥產業沒落。

此外，自102至112年全國中醫診所數由3548家成長至4194 家，成長率為18.2％；執業中醫師人數則從由5970人成長至7883人，成長率為達32％。醫院及診所之中醫科診療科別數更達4337家，較102年增加682家，成長率為18.7％。

所有數據均清楚顯示，中藥產業從傳統零售轉型為以中醫診所與藥事專業為核心的現代經營型態，政府無需放寬法規來「搶救」市場。

二、衛福部希望透過「藥事法」解釋令讓傳統中藥行永續傳承，這說法合理嗎？

「中藥行家數減少，自然淘汰是件好事」前台北市藥師公會理事長張文靜表示，不管是中藥行、藥局，都應提供更好的醫療服務，西藥房也是如使，如果無法取得社區居民的青睞，也可能面臨關門。

如果以經驗傳承為由，讓傳統中藥行獲得保障，對於藥局、診所來說，是否也能比照辦理，讓基層診所、社區藥局也能永遠經營下去，父死子繼。

三、中藥行沒落，係遭藥師打壓？

張文靜說，從大數據看來，中藥行確實沒落，但這與科學中藥日愈精進，獲得民眾肯定有關，與藥師並無關連。順天堂、振昌、港香蘭等多家知名中藥廠商取得藥品PIC/S GMP認證，大量製造科學中藥，品質優良，且比照西藥，在外包裝上明確註明批號、製造日期，當然得到眾多患者認同。

相較之下，傳統中藥行製作小量中藥複方，現場抓藥、製作，看似新鮮，但民眾無從知道中藥原料生產、製作日期。此外，中藥行負責人憑著經驗製藥，缺乏嚴謹的科學化製作流程。

若說中藥式微，健保總額也應負起部分責任，調查顯示，近六成民眾接受西醫治療，三成多嘗試中醫合併西醫，但在健保醫療費用申報統計報表上，受限於健保給付點值限制，西醫、中醫給付醫療費用卻不成比率。

112年西醫門診申報件數為3億397萬件，醫療費用為5385億點，平均每件醫療費用1772點，在平均點值方面，西醫基層0.924元、醫院0.95元。相較之下，中醫門診申報件數4409萬件，醫療費用343億點，平均每件醫療費用778點，平均點值僅0.87元。

四、藥學系學生僅修36個中藥學分，能取代傳統中藥材師傅？

張文靜表示，與中藥相關的學分雖只有36個，但藥師養成過程中，必須學習生物學、生理學、臨床藥物、中西藥物併用等基礎學分，足以承擔民眾用藥風險，大幅降低中藥西藥的交互作用。

漢藥局藥師黃祥益指出，36個學分看似不多，但其他許多學分與中藥息息相關，例如，免疫學、植物學，奠定紮實的理論及學識基礎，常有消費者拿著西藥、中藥、保健食品至藥局詢問「這些一起吃沒關係吧」，只要是取得證照的藥師們一定能為中藥安全把關。

為確保民眾用藥安全 中藥行應聘用藥師

我國於2016年1月6日公布施行《驗光人員法》，眼鏡行業者需通過國家考試，才能合法為民眾提供驗光服務。如不具驗光人員資格，擅自執行驗光業務者，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

張文靜指出，《驗光人員法》上路後，確實保障民眾配戴眼鏡的權益，目前所有眼鏡行均聘用驗光師，建議中藥行也應比照辦理，所有中藥行均應聘用專業藥師，才能確保用藥權益及安全。