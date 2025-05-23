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影／噁！超大蟑螂屍躺東北炸醬麵 高市衛生局稽查了
高雄網友爆料，三民區某東北麵食小館點外帶炸醬麵出現超大蟑螂屍體，讓他超想吐「難道製作的時候都沒看到？」讓他瞠目結舌；衛生局今派員稽查，發現該麵店未具合格病媒防治施作，已飭令業者限期改善。
網友在Threads平台發文「朋友買飯送蟑螂，就問這蟑螂是店家養的嗎？這麼大隻超想吐」附圖只見一隻大蟑螂屍體躺在麵碗裡，引來網友留言回覆「夠嘔心」、「也太大隻了吧」、「有跟店家反映嗎，真的蠻恐怖的」，敲碗公布到底是哪家店，避免踩雷。
原PO回覆，事後朋友有向店家反映，覺得只是小店也不可能叫人賠償，因為一碗不到100元，朋友吐苦水「退錢也不會比較開心，再製作一份補償也不敢吃」，讓原PO不禁想問「高雄人的容忍度到底是多高，可以讓這麼噁心的店，在高雄生存？」
衛生局今獲報後隨即派員至現場查察，業者表示未接獲顧客反映，但亦未委託合格病媒防治施作，只有自行清消。經查業者有投保產品責任險，現場檢視麵食及作業場所未見蟑螂蹤跡。
衛生局另依食品良好衛生規範準則查察，針對未完成食品業者登錄、作業場所垃圾桶未加蓋、未建立溫度監測、無洗手掛圖、病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
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