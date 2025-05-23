快訊

台鐵旅客施暴頻傳 研擬員工配置辣椒水、1情況強制下車

哈佛禁收國際生有何後果？研究所首當其衝 教授憂：學校恐不復存在

聽新聞
0:00 / 0:00

影／噁！超大蟑螂屍躺東北炸醬麵 高市衛生局稽查了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄網友爆料麵食有蟑螂屍體。圖／取自Threads網友pipi_11.01
高雄網友爆料麵食有蟑螂屍體。圖／取自Threads網友pipi_11.01

高雄網友爆料，三民區某東北麵食小館點外帶炸醬麵出現超大蟑螂屍體，讓他超想吐「難道製作的時候都沒看到？」讓他瞠目結舌；衛生局今派員稽查，發現該麵店未具合格病媒防治施作，已飭令業者限期改善。

網友在Threads平台發文「朋友買飯送蟑螂，就問這蟑螂是店家養的嗎？這麼大隻超想吐」附圖只見一隻大蟑螂屍體躺在麵碗裡，引來網友留言回覆「夠嘔心」、「也太大隻了吧」、「有跟店家反映嗎，真的蠻恐怖的」，敲碗公布到底是哪家店，避免踩雷。

原PO回覆，事後朋友有向店家反映，覺得只是小店也不可能叫人賠償，因為一碗不到100元，朋友吐苦水「退錢也不會比較開心，再製作一份補償也不敢吃」，讓原PO不禁想問「高雄人的容忍度到底是多高，可以讓這麼噁心的店，在高雄生存？」

衛生局今獲報後隨即派員至現場查察，業者表示未接獲顧客反映，但亦未委託合格病媒防治施作，只有自行清消。經查業者有投保產品責任險，現場檢視麵食及作業場所未見蟑螂蹤跡。

衛生局另依食品良好衛生規範準則查察，針對未完成食品業者登錄、作業場所垃圾桶未加蓋、未建立溫度監測、無洗手掛圖、病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

高雄網友爆料麵食有蟑螂屍體，衛生局派員稽查店家。記者郭韋綺／翻攝
高雄網友爆料麵食有蟑螂屍體，衛生局派員稽查店家。記者郭韋綺／翻攝
高雄網友爆料麵食有蟑螂屍體，衛生局派員稽查店家。記者郭韋綺／翻攝
高雄網友爆料麵食有蟑螂屍體，衛生局派員稽查店家。記者郭韋綺／翻攝

衛生局 蟑螂 朋友

延伸閱讀

女爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」不起訴 檢：食安可受公評

高市新增境外移入麻疹病例 有岡山活動足跡

高市衛生局與高大法學院簽MOU 培育跨領域人才

常網購、家電多也會變小強溫床？專家揭5種容易出現蟑螂的房子

相關新聞

疾管署發言人羅一鈞：COVID-19急又猛 高峰單週就診人次上看10萬

衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，此波COVID-19疫情又急又猛，有倍增趨勢，預計6月中下旬達疫情高峰時單週就診人次上...

零食1成分恐造成發炎 醫警告：兒童常吃平均智商低

飯後總是忍不住來一包零食？減重醫師蕭捷健分享一則案例，指出有學員在高碳日捨棄超市便宜甜點餅乾，改吃真奶油做的千層，沒想到卡很久的體重就開始下降。蕭捷健表示「人造素食奶精、棕櫚油等造成的慢性發炎就是這麼厲害」。

帶兩老出國玩vs國旅 網狂推1地方：超級可以！

僅出國四天會太短？一名網友在PTT發文詢問廣大網友，如果只有四天扣打，應該選擇國旅還是衝一下國外。對此網友看法兩極，部分人認為國旅不錯，不用耗時在飛機上也方便，也有不少網友激推香港、日本各地，其中沖繩更是大家的首選「沖繩四天可以啊」。

好食好事「食農創生」擴大異業合作商機 推出魚塭餐桌

好食好事基金會推動「食農創生計畫」今年入選的彰雲投8個團隊在縣定古蹟彰化市高賓閣開訓，今天也同步與高賓閣、旅庫平台、三小...

30日停電...台中沙鹿居民收台電施工通知 眾人跳腳下台電已延期

非核家園後，全台恐慌電力備載不足下，台中市沙鹿區日前有居民反映，收到台灣電力公司「計畫性工作停電公告（非限電）通知單」，...

藥局興起文青風 仿古設計賣中藥 藥師把關確保安全

不見紙尿褲、衛生紙、洗髮精等民生物品，走進台北市北投區漢藥局，氛圍、擺設與一般藥局截然不同，櫃臺放著「烏梅八鮮果」、「純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。