下周後期鋒面+西南風來亂 粉專：端午連假尾聲有機會放晴

端午節連續假期前將有鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周後期的鋒面及西南風降雨訊號相當穩定，以目前資料來說，主要雨勢將會集中在下周三下半天至下周五午前之間，如果鋒面如預期南壓至巴士海峽，端午連假尾聲、下周六以後各地有機會放晴。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次因為北風與西南風正好在台灣上空機會，加上西南風帶來豐沛水氣，雲雨帶容易發展，因此全台灣都有下雨機會，安排活動留意天氣變化。󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。