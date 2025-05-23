下周後期鋒面+西南風來亂 粉專：端午連假尾聲有機會放晴
端午節連續假期前將有鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周後期的鋒面及西南風降雨訊號相當穩定，以目前資料來說，主要雨勢將會集中在下周三下半天至下周五午前之間，如果鋒面如預期南壓至巴士海峽，端午連假尾聲、下周六以後各地有機會放晴。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次因為北風與西南風正好在台灣上空機會，加上西南風帶來豐沛水氣，雲雨帶容易發展，因此全台灣都有下雨機會，安排活動留意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言