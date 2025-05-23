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午後對流發展旺2縣市大雨特報 大雷雨轟宜蘭縣
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。氣象署並發布宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
今天各地及澎湖大多為晴到多雲，中南部近山區高溫炎熱，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東北部、東部東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨；今晚馬祖有局部較大雨勢發生的機率。
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