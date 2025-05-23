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我空品在亞洲僅次日本遭質疑 彭啓明：科學數據佐證

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部與國家發展委員會上午共同舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，環境部長彭啓明發表對永續未來的願景。記者葉信菉／攝影
環境部與國家發展委員會上午共同舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，環境部長彭啓明發表對永續未來的願景。記者葉信菉／攝影

環境部長彭啓明昨於行政院記者會表示，台灣空氣品質在亞洲僅次日本，希望外界少用「用肺發電」這樣的論述，但遭桃園市副市長蘇俊賓質疑論述有待討論。彭啓明今受訪時說，環境部用的是標準國家空品規則，台灣在亞洲僅次於日本有相關科學數據。

彭啓明昨天說，去年台灣PM2.5降至12.8微克，近年台灣移動汙染源已超過固定汙染源，未來想要持續下降，不能只靠台電或固定式汙染源，全民都要一起調整；他還說，台灣空品在亞洲僅次於日本，希望外界能少用「用肺發電」這個詞。

但蘇俊賓質疑，不曉得台灣哪一個指標在亞洲只輸日本，若參考IQAIR資料，去年PM2.5數據，包括日本、俄羅斯、新加坡、菲律賓、香港與南韓均勝過台灣。他還說，火力發電環境衝擊是全面性的，即便只看空氣汙染，也不會只有PM2.5這項目。

對此，彭啓明今受訪回應，環境部用的是標準國家空品規則，台灣在亞洲僅次於日本有相關科學數據。空汙來源多，不是只有固定污染源，他還是用科學來討論。

他還強調，火力發電分燃氣、燃煤，燃氣跟燃煤造成空汙排放量完全不一樣，燃氣空汙量比燃煤少很多，以氣換煤是政府長期趨勢。

日本 彭啓明 PM2.5

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