快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

端午佳節吃粽子應景 醫師教你4招吃完不會腸胃不適

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題。圖／聯新國際醫院提供
端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題。圖／聯新國際醫院提供

端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題，建議民眾適量食用並注意搭配方式，才能吃得開心又安心。

張福銘說，粽子多以糯米為主不易被消化，對腸胃蠕動與膽囊排空功能都是挑戰。再加上常見內餡如紅燒肉、鹹蛋黃等高油高脂，容易造成腹脹、便秘、腹瀉，甚至誘發胃食道逆流或膽囊發炎。特別是腸胃蠕動功能退化的長者、曾動過腹部或婦科手術的民眾，都是屬於腸阻塞的高風險族群，一旦出現持續性嘔吐、無法解便、排氣、腹部劇痛等症狀時，應提高警覺，盡快就醫避免腸道問題繼續惡化。

另外地中海型貧血（又稱海洋性貧血）是客家族群中，較常見的遺傳疾病，因患者的紅血球比較脆弱，容易造成脾腫大、膽沙沉積與膽結石風險。張福銘提醒，如果過量攝取像是傳統粽子這類油膩食物，可能誘發急性膽囊炎，因此在食用上要特別留意粽子的攝取量與種類。

張福銘說，粽子可選擇糙米、五穀米等含膳食纖維的穀類，幫助腸胃蠕動。內餡可改用瘦肉、菇類、豆干等低油脂食材；建議一次食用半顆至一顆粽子即可，搭配大量蔬菜、水果或優格，有助油脂代謝與腸胃順暢。

張福銘表示，糯米黏性高，透過充分咀嚼、讓唾液幫忙分解，有效減少腸胃負擔，降低腹脹與消化不良的風險。且晚間腸胃蠕動變慢，粽子不易消化，建議午餐時段享用粽子，讓腸胃有充足時間代謝、吸收。

端午節期間氣候悶熱潮濕，食物更易腐敗，提高細菌性腸胃炎風險，祭拜的供品若未能即時妥善保存，加上食用過多冰品和外食，皆可能讓大腸桿菌、沙門氏菌等病菌趁虛而入，引發腹瀉、發燒等症狀。飲酒也要適量，不然可能引發肝功能惡化或腹水。

端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題。圖／聯新國際醫院提供
端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題。圖／聯新國際醫院提供
端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題。圖／聯新國際醫院提供
端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題。圖／聯新國際醫院提供

風險 粽子 端午節

延伸閱讀

找回快被遺忘的儀式感！吃粽子、立蛋...端午節必做十件事揭曉

四川「粽子一條街」 準備迎端午

新北汐止善琴慈惠堂每年包粽助弱勢 區長代頒匾額

嘉義民代罷免案一級戰區預算凍結 社區端午活動靠自己

相關新聞

熱爆！花蓮今晨停電近萬戶受影響 台電曝原因致歉

花蓮新城、秀林鄉今天凌晨多次停電，民眾抱怨被熱醒、很擾民，台電說明是因為變電所電力保護設備故障，9500多戶受影響，經調...

台鐵旅客施暴頻傳 提高見警率1情況強制下車 研擬員工配置辣椒水防身

昨台鐵一天內就發生2起列車長遭旅客攻擊事件。台鐵昨發新聞稿表示將協助同仁替施暴者提告，法律費由公司全額支付。台鐵總經理馮...

今午後雷陣雨不排除旺盛對流發展 明天鋒面+東北季風劇烈降雨有感轉涼

未來1周天氣變化比較大，中央氣象署科長林伯東今天表示，明天會有鋒面影響，東北季風增強，各地天氣都會轉涼，到了下周二開始天...

蘋果iOS18.4可望直接嗶卡搭捷運？ 悠遊卡公司回應了

蘋果iPhone官方技術公告，iOS18.4支援台灣開發者申請NFC App交易權限，令不少果迷期待能夠無需解鎖，搭乘北...

苗栗在地動福蛋...台灣優質雞蛋首度外銷帛琉 8萬顆蛋今封櫃出口

台灣農業傳佳績！苗栗縣造橋鄉的茂林畜牧場，首次將8萬顆優質雞蛋成功出口至南太平洋友邦帛琉，今午舉辦封櫃儀式後將正式出航，...

1-2月期統一發票還有7張大獎未兌領 是你嗎？

今年3-4月期統一發票中獎號碼將於周日（25日）開出，財政部賦稅署最新統計，今年1-2月期統一發票還有7名高額中獎人尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。