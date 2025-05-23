端午佳節吃粽子應景 醫師教你4招吃完不會腸胃不適

端午節將至，南部粽、北部粽到鹼粽都相當美味，然而聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘提醒，粽子雖美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、消化困難、膽囊發炎，甚至腸阻塞等問題，建議民眾適量食用並注意搭配方式，才能吃得開心又安心。

張福銘說，粽子多以糯米為主不易被消化，對腸胃蠕動與膽囊排空功能都是挑戰。再加上常見內餡如紅燒肉、鹹蛋黃等高油高脂，容易造成腹脹、便秘、腹瀉，甚至誘發胃食道逆流或膽囊發炎。特別是腸胃蠕動功能退化的長者、曾動過腹部或婦科手術的民眾，都是屬於腸阻塞的高風險族群，一旦出現持續性嘔吐、無法解便、排氣、腹部劇痛等症狀時，應提高警覺，盡快就醫避免腸道問題繼續惡化。

另外地中海型貧血（又稱海洋性貧血）是客家族群中，較常見的遺傳疾病，因患者的紅血球比較脆弱，容易造成脾腫大、膽沙沉積與膽結石風險。張福銘提醒，如果過量攝取像是傳統粽子這類油膩食物，可能誘發急性膽囊炎，因此在食用上要特別留意粽子的攝取量與種類。

張福銘說，粽子可選擇糙米、五穀米等含膳食纖維的穀類，幫助腸胃蠕動。內餡可改用瘦肉、菇類、豆干等低油脂食材；建議一次食用半顆至一顆粽子即可，搭配大量蔬菜、水果或優格，有助油脂代謝與腸胃順暢。

張福銘表示，糯米黏性高，透過充分咀嚼、讓唾液幫忙分解，有效減少腸胃負擔，降低腹脹與消化不良的風險。且晚間腸胃蠕動變慢，粽子不易消化，建議午餐時段享用粽子，讓腸胃有充足時間代謝、吸收。