文湖線大體檢 北捷邀專家團應戰暴雨、老化

北捷5月初受到暴雨影響，導致文湖線列車在上班尖峰期間異常，北捷在21日邀集相關專家體檢，並以提出的改善建議，加強現有預警系統，同時近三年較常發生異常的車門設備及煞車系統，預計今年10月底完成改善，並成立專案小組評估未來重要系統屆期時，重置策略方案。

北捷表示，21日邀集7位具捷運電聯車、軌道、機電系統等專長內外部專家，組成專案體檢委員小組，針對文湖線運轉相關環節進行系統性檢視與建議，提升整體營運品質，從列車、系統設施與營運三大面向檢視，在無人駕駛、膠輪系統複雜條件下，從專業及第三方觀點提出改善建議。

北捷說，依據專家建議，未來將更為加強運用公司現有TSIS及Metro PROMIS預警系統，進一步強化文湖線電聯車、號誌及供電等系統設備潛在風險識別，能在故障發生前即採取適當處置措施，確保行車安全與系統穩定。

同時，北捷說，因應極端氣候、特別是瞬間強降雨帶來的影響，文湖線為全自動無人駕駛系統，其中，內湖路段為鋼製路面，較易受大雨影響而產生濕滑現象，目前針對文湖線易打滑路段，加強塗佈環氧樹脂金鋼砂維護。

如果遇瞬間大雨，文湖線行控中心將視情況，調整內湖部分路段速限，以及派員隨車監控，確保旅客及行車安全。

另外，近三年較常發生異常的車門設備及煞車系統，北捷執行多項專案改善，目前完成34項專案改善工作，另持續辦理5項改善專案，預計2025年10月底完成。並且依據設備使用年限、故障統計分析進行重置汰換，目前正進行文湖線號誌道旁訊號傳輸光纖模組重置。

北捷強調，針對外界關心文湖線年限是否屆期，由於電聯車使用年限為40年，馬特拉及龐巴迪車型均未達使用年限，公司依原廠維修手冊及實際營運經驗，制訂完善的維修保養計畫及嚴格管理機制，並持續進行電聯車的趨勢健康檢查，維護系統穩定度。

此外，昨日晚間受雷雨影響，文湖線南港展覽館站至文德站間在晚間7點40分號誌設備輸出入板產生異常訊號，以致列車無法自動駕駛，於14分鐘後恢復正常營運，維修人員利用夜間搶修設備，經更換設備板件後測試正常。